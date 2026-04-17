Дело против Ерлана Койшибаева по КТЖ закрыли за отсутствием состава правонарушения

Уголовное дело в отношении заместителя председателя правления национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) Ерлана Койшибаева, связанное с предполагаемыми убытками в структурах АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), дважды прекращали — в 2019 и 2023 годах. Следствие не установило состава уголовного правонарушения и квалифицировало отношения как гражданско-правовые.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ

Уголовное дело было зарегистрировано 26 января 2019 года Антикоррупционной службой по фактам возможного злоупотребления должностными полномочиями в структурах КТЖ и её дочерних компаний, сообщает издание Фонд бюро расследования коррупции со ссылкой на издание Shyndyk.kz.

Основанием стало заявление директора частной компании. По версии заявителя, в 2016–2018 годах дочерняя структура КТЖ — KTZ Express предоставляла транспортно-экспедиционные услуги по заниженным тарифам ряду организаций, несмотря на их значительную дебиторскую задолженность. В материале упоминаются компании Interlog multimodal, KIK Logistics, «Грузовой оператор», «Рауан-Транс Астана», UVI Logistics, SEN Oil и Perfect Logistics.

КАКИЕ ЭПИЗОДЫ РАССМАТРИВАЛО СЛЕДСТВИЕ

В документах описана схема аренды полувагонов: в 2017 году около 4 тыс. вагонов передавались по цене 6500 тенге в сутки, после чего сдавались в субаренду уже по 9000 тенге. Эта разница, как указано в материалах, формировала доход посредников.

Также следствие рассматривало передачу 3772 зерновозов по цене около 3484 тенге за вагон при рыночной стоимости до 12 тыс. тенге. Отмечается, что это приводило к недополученной прибыли с каждого вагона.

Отдельно упоминаются сделки по продаже грузовых вагонов. Согласно документам, рыночная стоимость одного вагона могла превышать 10 млн тенге, тогда как в ряде случаев применялись оценки на уровне 1000–2000 долларов.

Кроме того, рассматривались эпизоды, связанные с задолженностью компании Transgroup Systems L.P. В документах отмечается, что часть расчётов и подтверждающих материалов отсутствовала.

ПОЧЕМУ ДЕЛО ЗАКРЫВАЛИ

Несмотря на объём материалов, в июле 2019 года расследование было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Часть эпизодов выделили в отдельное производство.

Согласно материалам дела, в 2022 году расследование возобновили: проводились допросы сотрудников и представителей компаний, отдельным фигурантам ограничивали выезд из страны.

Однако 23 февраля 2023 года заместитель главного транспортного прокурора вновь принял решение о прекращении дела. В постановлении указано, что отношения между сторонами носили гражданско-правовой характер, а доказательства причинения ущерба и состава преступления отсутствуют. Также отмечено, что претензий со стороны КТЖ не зафиксировано.

КОНТЕКСТ

В материалах не уточняется, проводилась ли независимая оценка возможного ущерба и какие критерии легли в основу вывода о гражданско-правовом характере отношений.

Источники:

Фонд бюро расследования коррупции

Shyndyk.kz