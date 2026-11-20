По данным Министерства искусственного интеллекта и цифровизации, Казахстан поднялся с 24-й на 16-ю строчку в Индексе развития электронного правительства ООН (UN EGDI) и впервые вошел в высший рейтинговый класс. В 2026 году такого результата среди новичков добились всего три государства - помимо Казахстана, в элитную группу попали Ирландия и Польша.

- Плюс восемь позиций за два года, в докладе ООН этот подъем назван одним из самых значительных среди стран-лидеров. Казахстан стал первой страной региона, достигшей такого уровня, - говорится в сообщении ведомства.

Всего высший рейтинговый класс объединяет 21 страну, среди которых Южная Корея, Дания, Сингапур, Великобритания, Эстония и США. За последние два года Казахстан опередил Швецию, Германию, Ирландию, Новую Зеландию, Австрию и Японию, которые в 2024 году находились выше. Показатель индекса страны вырос с 0,9009 до 0,9363 при среднемировом уровне 0,6675.

Среди стран СНГ и Центральной Азии республика сохранила лидерство: Узбекистан расположился на 32-м месте, Азербайджан - на 38-м, Россия - на 50-м. По данным министерства, отставание от Эстонии, которая считается мировым эталоном цифрового государства, за два года сократилось в четыре раза.

Положительную динамику эксперты ООН зафиксировали по всем направлениям:

Связь и инфраструктура: по доступности мобильной связи и интернета Казахстан взлетел с 41-го на 13-е место в мире, сравнявшись по качеству телекоммуникаций с Эстонией.

по доступности мобильной связи и интернета Казахстан взлетел с 41-го на 13-е место в мире, сравнявшись по качеству телекоммуникаций с Эстонией. Образование и навыки: уровень цифровой грамотности населения вырос примерно в полтора раза, а в рейтинге образования и навыков страна поднялась с 42-й на 28-ю позицию.

уровень цифровой грамотности населения вырос примерно в полтора раза, а в рейтинге образования и навыков страна поднялась с 42-й на 28-ю позицию. Законодательство: правовая база цифрового правительства получила максимальную оценку организации.

- В докладе ООН Центральная Азия названа одной из главных историй успеха 2026 года. Экосистема eGov.kz и eGov Mobile отмечена как пример интегрированного цифрового государства, а международный центр alem.ai - как площадка для образования, исследований, стартапов и прикладного ИИ, - отметили в министерстве.

Специалисты ООН подчеркнули, что успех страны строится не на разрозненных порталах, а на единой архитектуре, объединяющей сервисы госорганов, цифровую идентификацию, мобильные приложения и работу ЦОНов.