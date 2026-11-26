С января по октябрь 2026 года через Специализированный отдел Уральска автовладельцы приобрели 378 государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса. Общая сумма поступлений в бюджет за эти номера составила 157 422 933 тенге. Такие данные привели в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" по Западно-Казахстанской области.
Спрос на VIP-номера растёт
По данным филиала, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес жителей региона к таким комбинациям только увеличился - водители по-прежнему охотно выбирают индивидуальные сочетания цифр и букв.
Самыми популярными цифровыми комбинациями у западноказахстанских автомобилистов остаются 077, 707 и 070. Как отмечают в госкорпорации, эти варианты чаще всего выбирают из-за запоминаемости и удачного внешнего вида. При этом решение о том, дополнять ли редкие цифры одинаковыми буквами, каждый водитель принимает самостоятельно - с учётом своих предпочтений и стоимости номера.
От чего зависит цена
Стоимость номеров повышенного спроса регулируется статьёй 667 Налогового кодекса РК и привязана к месячному расчётному показателю (МРП), установленному на текущий финансовый год. Итоговая сумма зависит от конкретной цифровой и буквенной комбинации, а также от категории номерного знака.
Как оформить без очередей и посредников
Подобрать и оплатить желаемый номер жители ЗКО могут дистанционно - идти для этого в спецЦОН на первом этапе не нужно. Услуга доступна онлайн:
- в мобильном приложении "ЦОН";
- на портале электронного правительства eGov;
- в банковских приложениях Kaspi, Halyk и Freedom.
В филиале "Правительства для граждан" также подчеркнули, что процесс выдачи госномеров автоматизирован. Система сама обрабатывает поступающие заявки в установленном порядке, что исключает ручное распределение и снижает риск вмешательства посредников.