Маслихаты – голос граждан на местах и важное звено обновленной системы власти

Маслихаты – местные представительные органы, которые выражают волю населения своей административно-территориальной единицы, определяют меры для ее реализации и контролируют их осуществление. Их задача – представлять интересы граждан на местах, утверждать бюджеты и контролировать развитие регионов. Депутаты избираются на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. В предстоящей кампании избираются депутаты 228 маслихатов всех уровней, от областных до районных. Поэтому выборы затрагивают практически каждого жителя страны, ведь у каждого есть свой округ и свой кандидат.

С 1 июля 2026 года в силу вступила новая Конституция. В логике формулы Главы государства «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» ответственное местное управление становится важным звеном обновленной системы. Президент обратил внимание на то, что на встречах акимов с населением граждане поднимают конкретные проблемы, и обозначил необходимость усилить контроль депутатов и их взаимодействие с акимами.

Выборы проходят в соответствии с обновленным законодательством.

12 октября 2026 года Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, после чего Центральная избирательная комиссия назначила внеочередные выборы на 29 ноября. Предстоит избрать 3 447 депутатов, в том числе 668 в 20 областных, 626 в 38 городских и 2 153 в 170 районных маслихатах.

В маслихатах столицы, областей и городов республиканского значения половина депутатов избирается по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. В районных маслихатах и маслихатах городов областного значения депутаты избираются только по одномандатным округам. Так сохраняется возможность выбрать конкретного человека, который знаком избирателям и будет отстаивать их интересы. Кандидатов в одномандатных округах вправе выдвигать партии, общественные объединения и граждане путем самовыдвижения. От одной партии по округу допускается один список, в нем женщины и молодежь вместе составляют не менее 30%, а выдвигаться можно только в одном округе.

Депутатом маслихата может быть гражданин, достигший 20 лет. Избираться не вправе признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся в местах лишения свободы, лица с непогашенной судимостью и те, чья вина в коррупционном преступлении или правонарушении признана судом. Для кандидатов предусмотрен избирательный взнос в размере пятикратной минимальной заработной платы, 425 тыс теңге. Он возвращается, если партия набрала не менее 5% голосов, а кандидат избран или набрал не менее 5%.

Выдвижение проходило с 14 по 27 октября. Предвыборная агитация будет завершена в 00.00 28 ноября, 28 ноября объявлен днем тишины. Само голосование состоится 29 ноября с 7.00 до 20.00, территориальные комиссии вправе установить иное время в предусмотренных законом случаях. Итоги устанавливаются в пятидневный срок. К участию допущены все семь политических партий.

Выборы завершают обновление представительной власти на всех уровнях.

Председатель ЦИК Н.Абдиров напомнил, что в этом году в рамках масштабных реформ уже прошли референдум по новой Конституции и выборы депутатов Курултая. В новый однопалатный парламент по итогам голосования 23 августа вошли 145 депутатов. Выборы в маслихаты завершают этот цикл на местном уровне и замыкают обновленную систему представительных органов от республиканского до районного.

Президент связал выборы с общей трансформацией системы государственного управления. Он отметил, что они откроют путь к формированию квалифицированного и профессионального корпуса маслихатов и придадут новый импульс их работе. Эта мысль согласуется с курсом на профессионализацию, который Глава государства обозначил и на форуме маслихатов, говоря о ротации и ответственности депутатов.

Подготовка к выборам идет в строгом соответствии с законодательством.

Ключевая задача избирательной кампании состоит в том, чтобы провести ее строго на основе принципа «Закон и Порядок». Центральная избирательная комиссия уделяет особое внимание подготовке организаторов выборов, ведь качество работы каждого члена комиссии влияет на законность и открытость процесса.

За две недели члены ЦИК побывали во всех 20 регионах, посетили свыше 100 избирательных участков и провели 21 обучающий семинар, в котором приняли участие 3 382 члена избирательных комиссий. Рекомендации, которые прозвучали в ходе визитов, должны быть выполнены до дня голосования. Результативность обучения видна сразу благодаря тестированию, и качество работы каждого члена комиссии рассматривается как часть принципа «Закон и Порядок».

В системе комиссий задействовано и проходит подготовку свыше 86 тыс. человек, в том числе 1 729 членов территориальных комиссий, свыше 15 тыс членов окружных и около 70 тыс членов участковых. Обучение строится поэтапно от центрального уровня к участковому и включает разбор типовых и нестандартных ситуаций, взаимодействие с кандидатами, доверенными лицами, наблюдателями и представителями СМИ. Обучают и других участников процесса, включая представителей партий, общественных объединений и журналистов.

Информирование происходит по всем каналам. Ролики с сурдопереводом идут на республиканских телеканалах, аудиоролики звучат на радио, в двух республиканских газетах дважды в неделю выходят информационные модули. Материалы размещены на 38 региональных телеканалах, 35 радиоканалах, на сайтах 119 региональных СМИ и в почти 200 региональных изданиях, а в городах установлено около 7 тыс наружных материалов. На GOV.KZ и в eGov Mobile работает сервис поиска своего участка. SMS-приглашения разосланы 19 ноября, push-уведомления 23 ноября, а 25 ноября запланированы уведомления в приложениях банков. На сайте ЦИК доступен ИИ-ассистент «Sailau AI». Члены участковых комиссий вручают персональные приглашения, а в регионах работают колл-центры.

Участие в выборах дает казахстанцам голос в решении вопросов региона, района и города

Выборы приближают власть к народу. Маслихаты утверждают местные бюджеты, контролируют развитие регионов. Повышение ответственности депутатов сделать маслихаты профессиональнее и эффективнее. Обновленные маслихаты должны стать квалифицированным корпусом, который будет активно заниматься вопросами благополучия граждан на местах.

Избиратель получает реальный выбор. Зарегистрировано почти 11 тыс кандидатов, к участию допущены семь партий, а граждане могут участвовать в выборах и путем самовыдвижения. В маслихатах столицы, областей и городов республиканского значения избиратель голосует и за партийный список, и за конкретного кандидата.

Участие стало удобнее и доступнее. Свой участок можно найти онлайн, получить необходимую информацию по телефону колл-центра, ознакомиться с материалами на родном языке и с сурдопереводом. Голосование проходит с 7.00 до 20.00, а все этапы кампании открыты для наблюдения.

Выборы в маслихаты также укрепляют обратную связь между обществом и государством. Они дают гражданам возможность влиять на формирование представительных органов, выдвигать инициативы, отстаивать интересы своих населенных пунктов и требовать от избранных депутатов конкретных результатов. Конкуренция между кандидатами и партиями способствует разнообразию мнений и позволяет учитывать интересы различных социальных групп. Важным результатом станет и повышение ответственности власти перед населением. Депутаты, получившие поддержку избирателей, должны не только представлять интересы граждан, но и регулярно отчитываться о своей работе, реагировать на обращения и участвовать в решении наиболее актуальных проблем регионов.

Выборы в маслихаты - это важный механизм развития представительной демократии и местного самоуправления. Голос каждого избирателя определяет состав органа, который в течение пяти лет будет принимать решения, непосредственно влияющие на качество жизни в регионе.