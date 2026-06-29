«Вещи мертвецов» или экологичный люкс? Как Уральск избавляется от стереотипов о секондах

Очереди в день завоза, поиск брендовых находок, винтажные пиджаки и вещи "с вайбом" - секонд-хенды и комиссионки в Уральске переживают новую волну популярности. Если для одних это способ экономить, то для других - возможность найти уникальный стиль или отказаться от бесконечного перепотребления.

Ваш шкаф - это не просто склад одежды, это зона экологического риска. Мы привыкли переживать из-за пластиковых бутылок, но забываем: обычная старая футболка может пережить наших правнуков, разлагаясь на свалке до 200 лет. Сегодня вторичное потребление - это не про экономию, а про попытку спасти почву и воду от нас самих. Разбираемся, как секонд-хенды и комиссионки Уральска превращают "мусор" в ресурс.

Благотворительность: почему не всё доходит до адресата?

В Уральске немало фондов, принимающих вещи. Однако важно понимать: благотворительность - это не утилизация. Волонтёры тщательно отбирают одежду: всё, что изношено или имеет дефекты, всё равно отправляется в мусорный бак. То же самое происходит с пакетами, оставленными у баков: они едут прямиком на полигон, где десятилетиями отравляют среду.

Массмаркет диктует моду: мы обновляем гардероб каждый сезон. Но качество доступных вещей падает, и одежда "на один сезон" быстро превращается в ветошь, замыкая круг сверхпотребления.

Эволюция секонд-хенда: от кризиса к осознанности

Фото Валерии Сердюковой

Первые секонды в Казахстане появились в 90-х как ответ на жесткий дефицит и безденежье. Сегодня ситуация иная. Точную статистику рынка найти сложно - торговля ушла в стрит-ритейл и онлайн-площадки. Однако по данным департамента госдоходов ЗКО, за четыре месяца начислено и уплачено 175 миллионов тенге налогов, в прошлом году - 147 миллионов.

"Кот в мешке" из Швеции: опыт Асии Муратовой

Фото Валерии Сердюковой

Асия Муратова занимается секонд-хендом в Уральске уже 27 лет. Сейчас у неё сеть из пяти магазинов. Товар она закупает у шведского благотворительного фонда, который на вырученные деньги содержит персонал с инвалидностью.

- Мы покупаем "кота в мешке", - признается Асия. - Наш близкий друг уехал жить в Швецию, там он познакомился с благотворительным фондом, и вот таким образом мы стали работать с ними. Поскольку фонд - организация некоммерческая, мы не можем выбирать размеры или фасоны. Нам присылают одежду, разделенную только на детскую (0-3 года) и по сезонам. Иногда вещь совершенно новая, но с маленьким надрезом - это случается, когда особенные сотрудники фонда срезают ярлыки. Без этой процедуры товар нельзя экспортировать как секонд-хенд.

Ежегодно Асия привозит около 20 тонн одежды. Процесс приемки - это колоссальный труд: всё сортируется вручную. Лучшее идет на вешалки с фиксированной ценой, среднее - на продажу на вес, а непригодное - на ветошь. Из 20 тонн около 7 тонн (!) остаются нереализованными.

Логистические лабиринты и качество

Фото Валерии Сердюковой

События в мире усложнили логистику: сейчас доставка товара напоминает детектив. Машина из Казахстана доезжает до границы, оставляет прицеп, который забирает латвийский перевозчик и везет в Швецию. На обратном пути водители могут стоять на границе до пяти суток. Это дорого и долго, но Асия уверена: качество того стоит.

- У товара в секондах износ часто менее 10%, а качество тканей на порядок выше того, что продается в обычных магазинах, - отмечает она.

В магазинах Асии Муратовой можно найти норковые шубы, вещи из натуральной шерсти и кожи, а иногда даже одежду известных брендов. Товары из Швеции в основном спортивные, поэтому сюда часто приходят спортсмены - они ценят хорошее качество вещей. Есть и покупатели из Санкт-Петербурга и Москвы. Кстати, у одежды в этом секонд-хенде нет резкого запаха, потому что перед отправкой вещи стирают специальным порошком.

Покупатели здесь разные, но чаще всего - мужчины. Кто-то берет одежду для себя, кто-то перепродает, а бывают и случаи краж. Когда поступает новый товар, у магазина собирается очередь. Сейчас людей интересует качество вещей, а не низкая цена. Вещи заказывают один раз в год сразу на все сезоны, а на витрины выкладывает постепенно, каждый день. Так избегают ажиотажа и больших очередей.

Фото Валерии Сердюковой

Среди необычных находок был целый мешок театральной одежды - красивые платья и мужские костюмы. Часто попадаются красивые броши, иногда даже с маленькими бриллиантами и белым золотом. Встречается и спортивная одежда с фамилиями спортсменов, хотя не всегда известных. А в карманах вещей нередко находят шведские деньги.

Асия Муратова работает в этой сфере уже 27 лет. По её словам, сейчас у людей почти не осталось предубеждений к секонд-хендам. А вот раньше многие думали, что там продают вещи умерших людей. Также в таких магазинах нет возврата и обмена товара. Сегодня секонд-хенды стали современнее: вещи чаще развешивают на вешалки, корзин стало меньше, а одежду дополнительно отпаривают, потому что иногда она приходит сильно мятой.

Как находят в секонд-хендах Hermès и Prada

Фото Валерии Сердюковой

Гульстан Ахметкалиева начала ходить в секонд-хенды пять лет назад. Спортивный интерес пришел позже, с опытом. А сначала она наткнулась на блогершу, которая перепродавала ретро-находки из магазинов вторых рук.

- Я подумала: неужели я так не смогу? Пойду посмотрю, смогу ли я что-то найти. И в первом же секонде, в который я зашла, я нашла винтажный пиджак от Hugo Boss и еще какие-то вещи. Пришла домой такая вдохновленная! У нас, оказывается, столько всего интересного можно найти. И так я открыла свой маленький магазинчик винтажной одежды, но потом его пришлось закрыть из-за нехватки времени. Я много чего продала: пиджак Yves Saint Laurent, Balmain. Это были мужские пиджаки идеального качества и кроя, плюс это люкс-бренды. Были среди находок сапожки Versace. Юбочка Prada мне обошлась около 300 тенге, это было в 2022 году. Был французский винтажный пиджак из чистого шелка. Из всего я оставила себе платок Hermès. Это была чистая случайность: в большом пакете лежало много платков, мне понравился принт, и я вытянула его. А уже потом дома я увидела бренд. Тогда по ощущениям, учитывая мой опыт, я поняла, что это шелк, - рассказывает она.

Раньше наша героиня ходила в секонд-хенды не так часто - было некомфортно из-за того, что её могут увидеть знакомые. Девушка считала, что одеваться там некруто. Но сегодня от этих предрассудков не осталось и следа.

- Я сейчас знаю и вижу, какие вещи там можно найти и за какую стоимость. Изначально это был интерес в духе "что я смогу найти?". А потом я глубже начала изучать эту тему и уже начала разбираться в тканях и брендах. И, к примеру, сейчас я не куплю в Zara свитер из синтетики или полиэстера, потому что мне в нем будет некомфортно. А там, в секонде, я могу за 2 000 - 5 000 тенге купить шерстяной свитер, меринос или даже кашемир. И мне в нем будет более комфортно, да и визуально это выглядит дороже, потому что это качество, - говорит Гульстан Ахметкалиева.

Особенности местного шопинга

Из-за удобства девушка выбирает магазины в районе рынка, так как там их больше всего. Но в целом она отмечает, что в Уральске отличные секонды. К слову, такого мнения придерживаются многие охотники за винтажем в Казахстане. Один столичный блогер специально приехал сюда на привоз галстуков и ремней, отметив, что в Уральске - самые крутые, качественные и брендовые вещи.

- Людей очень много, в день завоза стоит такая толпа! И мальчики, и девочки, и молодые, и старшее поколение - мне кажется, это для всех уже стало нормальным. Цены сильно не менялись. Если раньше килограмм стоил 7 000 - 8 000 тенге, то сейчас 10 000. Наверное, в каких-то выборочных секондах доходит до 15 000 - 20 000 тенге. Но я считаю, это уже ту мач, здесь как бы цена уже равняется новой вещи, приобретенной в магазине. Только если это не стоковая одежда, где всё абсолютно новое, - делится уральская модница.

Семья к такому увлечению относится абсолютно нормально. Родители и друзья всегда поддерживали девушку и с удовольствием раскупали её находки. Детям одежду она тоже берет в секонде, но всё же имеет свод строгих правил.

- У меня есть свои табу. Я, например, не покупаю стопроцентный полиэстер, если это не какой-то супербренд или какая-то супертрендовая, интересная вещь. Я покупаю одежду из более натуральных тканей. Купальники я покупала, бра тоже, но вот нижнее белье не буду. Обувь - вот на мне сейчас туфли винтажные, - но обувь очень редко, если честно, беру, потому что она не всегда может подходить по колодке, - объясняет собеседница.

Охота за "жемчужинами"

Помимо местных рейдов, Гульстан участвует в онлайн-аукционах на eBay, где охотится за винтажными украшениями. Один лот стоит примерно 60 000 тенге - в нем собран целый микс аксессуаров различных брендов. Доставку приходится оплачивать отдельно, да и посылку нужно долго ждать.

Раньше девушка ходила на закупки один-два раза в неделю, сейчас - раз в две недели. Иногда возвращается пустая, ведь секонд - это лотерея. Для тех, кто хочет попробовать, у неё есть пара лайфхаков:

- Если вы хотите сходить в секонд-хенд, пожалуйста, выделите этому целый день. Потому что вы там можете проторчать четыре часа. Просто зайти на 20 минут и найти что-то интересное - это вряд ли. На самом деле нужно ходить и рыться. Для меня это по большей части спортивный интерес, мне хочется какую-то жемчужину найти. Также в зимний период я выбираю джемперы на ощупь, тактильно. Если я руками чувствую, что это натуральный состав, тогда я уже читаю бирку. Потом иду примерять. Составление образов у меня уже происходит в голове, - рассказывает эксперт.

Наша героиня любит давать вещам вторую жизнь. Например, большой французский пиджак из шелка и шерсти она перешила в стильный костюм-двойку. А когда к ней прилетела подруга из Парижа, они вместе отправились на шопинг и откопали платье известного французского бренда Maje.

К комментариям в соцсетях про "плохую энергетику" и "вещи с покойников" девушка относится с иронией и в приметы не верит.

Сейчас она покупает гораздо меньше одежды, так как стирка, отпаривание и переделка требуют много сил и времени. Зато в качестве своих находок она уверена на все сто: в отличие от быстрой моды (fast fashion) из массмаркета, которая шьется наспех и быстро теряет вид, натуральные ткани будут актуальны всегда.

Комиссионка: мода с историей и "вайбом"

Фото Анастасии Сердюковой

В отличие от секонд-хенда, куда вещи едут из-за границы, комиссионка - это круговорот вещей внутри города. Саида Исмагулова, стилист и владелица комиссионного магазина, открыла свое дело 9 лет назад, начав с собственного гардероба.

А занимается одеждой Саида с 2005 года. Сначала она привозила вещи из Турции, позже - бижутерию, серебро и обувь. Она одной из первых начала возить одежду из Гуанчжоу. Со временем этот бизнес перестал приносить ей вдохновение, и девять лет назад Саида открыла один из первых комиссионных магазинов в Уральске. Сначала там продавались только вещи из её собственного гардероба.

Для производства одной пары джинсов требуется до 10 тысяч литров воды и много других ресурсов. Поэтому чем дольше носится вещь, тем меньше вреда для окружающей среды. Саида Исмагулова уверена: через 10 лет люди будут относиться к одежде гораздо осознаннее.

Фото Валерии Сердюковой

Если в секонд-хенды одежду привозят из других стран, то в комиссионные магазины вещи сдают сами жители города.

- Я сама давно люблю комиссионки и секонд-хенды. В студенческие годы я училась в Алматы, и тогда это было очень актуально. Как-то после закрытия магазина я стала разбирать свои вещи, а их у меня всегда было очень много. Я думала, что с ними делать, куда всё это девать, и так родилась идея комиссионного магазина. У нас пограничный город, много национальностей и культур, люди более открыты к такому формату. Такие магазины всегда пользовались спросом. Сейчас сюда чаще ходит молодое поколение. Люди ищут что-то уникальное, и многие покупатели приходят именно за осознанным потреблением. Но есть и те, у кого сохранились старые установки, - рассказывает Саида.

По её словам, молодое поколение относится к таким магазинам с большим интересом. Молодежи нравятся вещи с историей и уникальный стиль. Для старшего поколения это чаще способ сэкономить, а для молодых - часть осознанного потребления.

- У наших клиентов нет определённого возраста или уровня дохода. Есть те, кто ищет что-то подешевле, а есть люди, которые охотятся за находками. Им нравится сам процесс - копаться, искать необычные вещи. Они уделяют этому время, приходят и ищут что-то особенное. К нам ходят и школьницы, и женщины преклонного возраста. Многие наши клиенты с нами уже от пяти до девяти лет, они приходят постоянно. Есть и те, кто ищет натуральную кожу или замшу. Если находят хорошие вещи, то перешивают их под себя, если размер не подходит, - говорит Саида.

Фото Анастасии Сердюковой

До сих пор встречаются люди, которые считают, что вещи "с историей" несут плохую энергетику. Но многие, кто сначала просто сдавал одежду в комиссионку, позже сами становились покупателями.

- Мода циклична - так было всегда. Она возвращается, но уже обновлённой. Я сама стилист и не гонюсь за трендами, а выступаю за собственный стиль. Когда у тебя есть своё видение, ты заходишь в магазин и сразу понимаешь, что тебе подходит, - говорит стилист.

В комиссионном магазине действуют строгие правила. Одежду принимают только в хорошем состоянии, после стирки или химчистки. Вещи сдают по сезону, исключение делают только для купальников - они востребованы круглый год из-за отпусков. Одежду принимают на определенный срок, а затем либо возвращают владельцу, либо отправляют на благотворительность.

Фото Валерии Сердюковой

По словам Саиды, через магазин проходили и известные бренды: Labubu, Jimmy Choo, Calvin Klein, Nike, Adidas, Dolce & Gabbana. Однако покупатели пока не всегда готовы к люксовым вещам даже по сниженным ценам. Например, джинсы Dolce & Gabbana продавались за 50 тысяч тенге. При этом качественную обувь люди покупают охотнее.

Саида считает, что магазины "вторых рук" - это уже не просто тренд, а часть культуры разумного потребления, которая давно стала нормой в Европе.

- Раньше я раздавала свои вещи, но однажды увидела, что человек, которому я их отдала, моет ими полы. Для меня это было шоком и обидой. Вещь была хорошая, она не с неба мне упала - я её купила. Мне нравится, что, когда люди покупают вещь, они её ценят. Ты за неё заплатил - это своего рода обмен. Когда говорят про энергетику, я считаю: если ты заплатил за вещь, значит, она уже твоя, и обмен состоялся. Главный плюс таких магазинов - осознанное потребление. Мало кто задумывается, сколько ресурсов уходит на производство одежды. На одни джинсы тратятся тысячи литров воды. И чем меньше мы будем покупать новой одежды, тем меньше её будут производить, - рассказала Саида.

Фото Валерии Сердюковой

По её словам, даже из вещей "вторых рук" можно собирать стильные и современные образы. В комиссионках много новых вещей и актуальных моделей. Саида часто собирает готовые комплекты одежды, и некоторые покупатели берут их целиком.

- За 10 лет моё отношение к одежде изменилось. Раньше я была шопоголиком и покупала очень много вещей. Сейчас я подхожу к покупкам осознанно: в первую очередь смотрю на качество, ткань и на то, как вещь впишется в мой гардероб. Важно, чтобы она прослужила долго. Я верю, что через 10 лет люди станут относиться к одежде более осознанно и перестанут покупать её в огромных количествах. Сейчас массмаркеты предлагают бесконечное количество трендов, и люди обновляют гардероб каждый сезон. Думаю, постепенно мы будем от этого уходить. Мне хочется, чтобы люди понимали, сколько ресурсов тратится на производство одежды. Многие говорят: "Это же чьи-то вещи". Но я много лет работала с новой одеждой и знаю, что до вас её могут примерить десятки человек. При этом у некоторых остаётся специфический запах на одежде, а у нас все вещи чистые и постиранные, - рассказала стилист.

При этом Саида признаётся, что в последнее время секонд-хенды стали её разочаровывать. По её словам, вещи там стали старее, их состояние хуже, а цены - выше. Например, если в комиссионке можно найти пиджак за 5 тысяч тенге, то в секонд-хендах цены на подобные вещи начинаются от 10 тысяч тенге.

Переработка: куда попадают вещи кроме полигона

Фото профиля fabriqa.kz

Переработка одежды давно стала обычной практикой во многих странах мира. В Казахстане это направление начало активно развиваться как ответ на экологические проблемы и рост количества мусора. Сегодня появляются стартапы, экоинициативы и проекты, связанные с осознанным потреблением.

Один из первых таких проектов - Fabriqa. Компания занимается переработкой текстиля и превращает старые вещи в новое волокно. Также важную роль играют пункты приема одежды и экологические движения, которые помогают давать отходам вторую жизнь.

Fabriqa работает как целая экосистема. В городе установлены специальные пункты приема, куда люди могут приносить старую одежду и домашний текстиль. После этого вещи сортируют: одежду в хорошем состоянии отправляют на благотворительность, а остальное идет на переработку.

Текстиль измельчают и превращают в сырье для новых материалов. Из переработанных вещей делают утеплители, шумоизоляцию, наполнители для матрасов и даже новые ткани.

Больше, чем экономия

Фото Валерии Сердюковой

Осознанное потребление начинается не с громких эколозунгов, а с простого вопроса перед покупкой: действительно ли мне нужна ещё одна вещь? Секонд-хенды, комиссионки и проекты по переработке текстиля показывают, что одежда может жить дольше одного сезона, а "вторые руки" - это уже не про бедность или стереотипы, а про разумный выбор.

При этом для многих жителей Уральска такие магазины остаются ещё и возможностью заметно сэкономить. Секонд-хенды по-прежнему выручают студентов, многодетные семьи, пенсионеров и людей с ограниченным бюджетом. Особенно когда речь идет о детской одежде, спортивных вещах, верхней одежде или обуви, которые в обычных магазинах стоят всё дороже.

Пока массмаркет выпускает новые коллекции с огромной скоростью, в Уральске формируется другая культура - культура повторного использования, качества и уважения к ресурсам. И, возможно, именно она станет модой будущего.