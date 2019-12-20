Отвар из луковой шелухи сотворит чудеса. Полезно от сотен болезней

С древних времен наши предки знали о благоприятных свойствах отвара и настойки из луковой шелухи, который положительно действует в борьбе с серьезными заболеваниями, в числе которых есть и инсульт.

Луковая шелуха содержит в себе рутин, который незаменим для здоровья наших сосудов.

Она полезна в борьбе с раком, может вывести из организма шлаки, избавит от болевых ощущений в ногах, вы забудете об усталости, повысится иммунная система, омолодиться и очистится весь организм, вы избавитесь от паразитов. Настой оказывает положительное действие на весь кишечник, пищеварительную систему, очищает сосуды мозга, снимает спазмы, снижает артериальное давление, обладает отхаркивающими, мочегонными, противовирусными и противоопухолевыми свойствами, препятствует образованию тромбов, снижает риск инсульта и инфаркта. Поэтому людям, страдающим сердечными заболеваниями он просто необходим. Кроме этого, отвар лечит кожу от прыщей и экземы.

Если в течение месяца пить настой из луковой шелухи, вы избавитесь от многих заболеваний, которые мешали вам жить и радоваться. Я пью такой отвар в течение трех лет. До этого страдала постоянными головными болями, у меня с бешеной скоростью скакало давление. Эффект я заметила уже через месяц. Я перестала болеть ОРВИ, кожа стала чище.

Приготовить отвар очень просто:

Я кладу в термос шелуху от двух луковиц и заливаю кипятком. Через час чай из шелухи готов. 1,5 литра выпиваю в охотку по полстаканчика за приём. Кстати, он вкуснее обычного чёрного чая.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

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