Возрастные ограничения на mgorod.kz

11 января 2019 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которому распространение любой информационной продукции без знака возрастной категории на территории республики не допускается.

Информация, не предназначенная для детей, маркируется знаком «18+».

Возрастная классификация осуществляется с помощью присвоения маркировки «18+» информационной продукции, не предназначенной для детей. Знак возрастной категории обозначается в ромбе и (или) в виде текстового предупреждения. Он размещается на главной странице информационного ресурса и соответствует информационной продукции для детей самой старшей возрастной категории информационного материала, распространяемого на данном информационном ресурсе.

Mgorod.kz ответственно относится к требованиям законодательства и возрастная маркировка у нас появилась. Если вы попали на эту страницу, то уже увидели значок.