Редакционная политика медиахолдинга «Мой ГОРОД»

Медиахолдинг «Мой ГОРОД» включает в себя: еженедельную газету «Мой ГОРОД», новостной портал mgorod.kz, официальные страницы в Instagram, Facebook, OK, VK, а также каналы в YouTube и Telegram.

Мы освещаем события в ЗКО, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Алматинской, Жетысуской областях и Алматы открыто и вдумчиво. Наша уникальность: выяснять ситуацию до полного понимания и писать ясным языком. Мы против манипуляций и за ответственную журналистику, которая осознаёт последствия своих публикаций.

Мы являемся независимыми СМИ и наша аудитория доверяет нам. Наши читатели — это люди, которым интересно знать о происходящих событиях в их регионе. Согласно статистике, нас читают пользователи от 18 до 75 лет.

1. Редакционная честность и ответственность

«Мой ГОРОД» не публикует неточную или искажённую информацию. Все наши публикации основаны на проверенных источниках, подтверждены фактами и ясны.

Мы всегда за то, чтобы в публикациях были разные мнения, и готовы выслушать все действующие стороны в материалах, которые публикуем, гарантируя, что история сбалансирована и имеется контекст.

Мы стремимся разнообразить контекст, но при этом быть беспристрастными, не принимая чью-то сторону и не передавая аудитории «кто прав», а «кто виноват». А ещё способны нести ответственность, и если совершили ошибку, то признаем её и стараемся исправить.

2. Взаимодействие с аудиторией

Мы всегда прислушиваемся к своей аудитории, открыты к сотрудничеству, при этом не публикуем готовые материалы, присланные в редакцию. Вся информация, пришедшая в «МГ», проверяется, направляются запросы в соответствующие органы, могут быть запрошены дополнительные документы, после чего журналист пишет материал под своим авторством.

Мы вправе не объяснять причины отказа публикации информации, если она не соответствует редакционной политике, может угрожать жизни или безопасности журналистов, может нанести вред лицам, участвующим в данной истории.

Редакция «Мой ГОРОД» приветствует дебаты и инакомыслие, но личные нападки на авторов публикаций, других пользователей или комментаторов, троллинг и бездумные оскорбления мы не допустим.

Мы просим наших читателей уважать взгляды и убеждения других людей, вести конструктивную дискуссию, без оскорблений, угроз и клеветы.

Мы сохраняем право перенаправлять или прекращать обсуждения, которые превращаются в «горячие споры», основанные на укоренившихся предвзятостях или обобщениях. Наша цель — не вмешиваться в обсуждение тем, которые увлекают пользователей, но мы просим всех участников находить способы выражения своих мнений, которые не вызывают конфликтов и угроз для других.

Мы абсолютно не допускаем расизма, сексизма, гомофобии и других форм ненависти, а также высказываний, которые могут быть расценены как дискриминация.

Мы различаем между критикой конкретных правительств, организаций, сообществ или убеждений и нападками на личности на основе их расы, религии, пола, сексуальной ориентации, инвалидности или возраста.

Законодательство Казахстана предусматривает ответственность за оскорбления, совершённые в интернете. Согласно статье 131 УК РК, оскорбление в сети наказывается штрафом до 690 тысяч тенге либо 180 часами общественных работ.

3. Плагиат и цитирование

Никогда не выдаём работу коллег из других СМИ за свои собственные. В материалах из других СМИ указываем первоисточник, делая гиперссылку на саму публикацию. Любая информация из других источников указывается автором публикации. На фотографиях и видеоматериалах мы также указываем авторов.

Прямые цитаты на нашей платформе всегда являются точным представлением того, что было сказано или написано. При этом допускаем исправление грамматических и/или орфографических ошибок.

Если цитата была переведена, по возможности мы сначала приводим оригинал, а затем перевод с указанием того, кто проводил перевод цитаты и контекст цитаты.

В случае цитирования и крайней необходимости использования клише и стереотипа, мы поясняем в скобках, что это такое и даём большой контекст.

4. Запросы на удаление

Мы не удаляем публикации на нашем сайте и на официальных страницах в социальных сетях за редким исключением, когда существует угроза причинения потенциального вреда тем, что упоминается в данной публикации.

Данный вопрос решается коллегиально с обязательным участием автора публикации и только после письменного обращения участников данной истории на:

фактический адрес редакции: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 12/1, кабинет №102;

электронный адрес редакции: [email protected] ;

; электронный адрес редактора: [email protected] ;

; мессенджер WhatsApp: +7 (776) 863-36-36.

5. Анонимность и защита источников

В целях защиты мы крайне редко можем скрывать или изменить данные нашего источника. При возникновении общественного интереса мы будем публиковать информацию из конфиденциальных источников, но используя принцип двух факт-чеков.

Также можем гарантировать анонимность нашим маленьким героям во избежание насмешек или травли со стороны сверстников.

6. Партнёрские материалы

Любой рекламный материал публикуется отделом рекламы в специальную рубрику. При публикации в социальные сети обязательна подпись «Партнёрский материал», «На правах рекламы» или любая другая маркировка, указанная на тот момент на сайте.

При этом пиар-новость соответствует этическим нормам и не нарушает закон РК.

7. Сбор средств

Мы объявляем сбор (бесплатно) для лечения, реабилитации или операции только детям, не достигшим 18 лет, и только при условии предоставления всех подтверждающих документов: справок, анамнеза, приглашения клиники и т.д.

Обращение о сборе средств принимается на мессенджер WhatsApp +7 (776) 863-36-36 в будние дни с 9:00 до 17:00 и публикуется в строгой очередности. Сбор средств осуществляется на счета родителей, опекунов или официальных представителей.

8. Объявление о розыске человека

Информация о розыске человека принимается на мессенджер WhatsApp по номеру +7 (776) 863-36-36 от близких родственников и только после подачи заявления в правоохранительные органы.

9. Освещение конфликтов

При освещении конфликтов журналист руководствуется следующими правилами (с учётом инструкции для освещения конфликта):

Правила трёх «не»: не смягчать конфликт, не искать виновных, не распространять мнения и претензии как установленные факты. Исследовать, кто стороны конфликта, каковы их цели и какие проблемы могли привести к конфликту. Отвечать на вопросы: как конфликт затрагивает людей, каких изменений они хотят, является ли позиция лидеров единственным вариантом, не определять стороны, цитируя только лидеров, показывать героев, детали, диалоги, действия, отслеживать ситуацию и готовить последующие материалы.

Перед публикацией чувствительных материалов мы используем многопороговый тест на наличие некорректных высказываний, языка ненависти и учитываем:

содержание и форму высказывания;

автора и его статус;

степень публичности спикера;

социально-политический контекст распространения;

цель высказывания или цитаты.

Также используем чек-лист сенситивности:

Хорошо ли известна причина конфликта?

Обеспечено ли право на ответ критикуемой стороны?

Учтены ли другие факторы, если причиной названы напряжённые отношения?

Не использовался ли язык вражды и неточные эмоциональные слова?

Учтён ли мультиязычный аспект, в том числе при цитировании?

Есть ли в материале голоса всех сторон, а не только правительства или одной группы?

Если в материале или цитате имеются уничижительные клише, конфликтогенные стереотипы или шаблонные фразы, мы проверяем их в глоссарии и совместно решаем, стоит ли публиковать с пояснениями или заменить.