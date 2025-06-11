Атырауский НПЗ увеличил выход светлых нефтепродуктов за пять месяцев 2025 года

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), где провел производственное совещание по деятельности предприятия.





Руководству КМГ были представлены предварительные итоги работы завода за пять месяцев текущего года: за этот период переработано 2,39 млн тонн сырья. Завод продемонстрировал положительную динамику по ключевым видам светлых нефтепродуктов, превысив плановые показатели.В частности, производство дизельного топлива выросло до 786,1 тыс. тонн, что на 66,7 тыс. тонн (или 9%) больше запланированного объема. Значительно перевыполнен план по выпуску сжиженного нефтяного газа, производство которого составило 105,5 тыс. тонн (рост на 12%).





Выпуск автомобильных бензинов всех марок составил 775,2 тыс. тонн. При этом завод показал существенный рост производства высокооктанового бензина АИ-95, выпустив 140,8 тыс. тонн, что на 16% превышает план. Производство бензола также показало многократный рост, достигнув 24,6 тыс. тонн при плане в 7,8 тыс. тонн.

Одновременно предприятие сократило производство мазута, что соответствует стратегии по увеличению выработки более ценных светлых нефтепродуктов. Качественные показатели работы завода также улучшились: глубина переработки нефти достигла почти 89%, а выход светлых нефтепродуктов вышел на уровень до 77%, что превышает плановые значения.

А.Хасенову также был представлен отчет по реализации ключевых проектов, в том числе замена и ремонт реакторов установки замедленного коксования (УЗК), строительство линии электропередачи и газотурбинной электростанции (ГТЭС), а также переход на трехлетний межремонтный период. Обсуждался вопрос подготовки к предстоящим планово-предупредительным работам и рассмотрен ход реализации Программы операционных улучшений, а также текущий статус установки прокалки нефтяного кокса (УПНК).

Особое внимание было уделено вопросам тарифообразования на переработку пентан-гексановой фракции (ПГФ) и газового конденсата. Специалисты завода также доложили о ходе реализации экологического проекта Tazalyq и процессе получения комплексного экологического разрешения.

По итогам совещания глава КМГ поручил руководству АНПЗ продолжить работу по увеличению выхода светлых нефтепродуктов, повышению производственной эффективности, а также обеспечению стабильной, безопасной и бесперебойной работы завода.



