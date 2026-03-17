Авария случилась вблизи посёлка Карауылкелди. По данным полиции, столкнулись автомобили «ВАЗ» и DAF.
В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.
Ещё один пассажир получил различные травмы. Его доставили в центральную районную больницу Байганинского района.
По факту аварии проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и меры безопасности на дорогах.