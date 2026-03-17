В Байганинском районе Актюбинской области произошло смертельное ДТП.

Авария случилась вблизи посёлка Карауылкелди. По данным полиции, столкнулись автомобили «ВАЗ» и DAF.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

Ещё один пассажир получил различные травмы. Его доставили в центральную районную больницу Байганинского района.

По факту аварии проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и меры безопасности на дорогах.