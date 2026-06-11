Казахстанцы все чаще откладывают свадьбу на более зрелый возраст. Согласно свежему исследованию, жители республики предпочитают сначала получить диплом и закрепиться на рынке труда, прежде чем официально регистрировать отношения.

Казахстанцы все чаще откладывают свадьбу на более зрелый возраст. Согласно свежему глобальному исследованию независимой организации World Population Review, жители республики предпочитают сначала получить диплом и закрепиться на рынке труда, прежде чем официально регистрировать отношения.

Тенденция к осознанному супружеству постепенно меняет демографическую карту не только внутри страны, но и на всем пространстве СНГ.

Карьера важнее ЗАГСа: опыт Казахстана

Сегодня средний возраст вступления в первый брак в Казахстане составляет 26,3 года. При этом мужчины обычно решаются на этот шаг к 27,6 года, а женщины соглашаются на предложение руки и сердца ближе к 25 годам. Социологи называют такой подход прагматичным: к этому моменту у партнеров, как правило, уже есть стабильный доход.

На пространстве СНГ схожая модель поведения преобладает в России (27,6 года), Беларуси (27,2 года) и Армении (26,8 года). Совсем иная картина наблюдается в южных республиках региона. Например, в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане молодые люди создают семьи гораздо раньше - в среднем до 25 лет.

Где женятся раньше и позже всего в мире

Самые ранние браки исследователи зафиксировали в странах Африки и Южной Азии. Абсолютным рекордсменом стал Нигер, где средний возраст молодоженов едва достигает 21 года, а девушки часто выходят замуж, едва отметив 19-летие. В первую тройку также вошли Либерия и Танзания.

На противоположном полюсе оказались Западная Европа и Латинская Америка, где личные амбиции и устоявшийся уклад жизни ценятся выше штампа в паспорте. В Чили и Нидерландах пары отправляются к алтарю ближе к 38 годам. Самыми убежденными холостяками эксперты назвали испанцев: здесь средний возраст первого брака приближается к критической отметке в 40 лет, когда репродуктивные планы многих семей уже уходят на второй план.