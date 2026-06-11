Казахстанцы все чаще откладывают свадьбу на более зрелый возраст. Согласно свежему глобальному исследованию независимой организации World Population Review, жители республики предпочитают сначала получить диплом и закрепиться на рынке труда, прежде чем официально регистрировать отношения.
Тенденция к осознанному супружеству постепенно меняет демографическую карту не только внутри страны, но и на всем пространстве СНГ.
Карьера важнее ЗАГСа: опыт Казахстана
Сегодня средний возраст вступления в первый брак в Казахстане составляет 26,3 года. При этом мужчины обычно решаются на этот шаг к 27,6 года, а женщины соглашаются на предложение руки и сердца ближе к 25 годам. Социологи называют такой подход прагматичным: к этому моменту у партнеров, как правило, уже есть стабильный доход.
На пространстве СНГ схожая модель поведения преобладает в России (27,6 года), Беларуси (27,2 года) и Армении (26,8 года). Совсем иная картина наблюдается в южных республиках региона. Например, в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане молодые люди создают семьи гораздо раньше - в среднем до 25 лет.
Где женятся раньше и позже всего в мире
Самые ранние браки исследователи зафиксировали в странах Африки и Южной Азии. Абсолютным рекордсменом стал Нигер, где средний возраст молодоженов едва достигает 21 года, а девушки часто выходят замуж, едва отметив 19-летие. В первую тройку также вошли Либерия и Танзания.
На противоположном полюсе оказались Западная Европа и Латинская Америка, где личные амбиции и устоявшийся уклад жизни ценятся выше штампа в паспорте. В Чили и Нидерландах пары отправляются к алтарю ближе к 38 годам. Самыми убежденными холостяками эксперты назвали испанцев: здесь средний возраст первого брака приближается к критической отметке в 40 лет, когда репродуктивные планы многих семей уже уходят на второй план.