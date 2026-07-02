Beeline обновляет базовые станции связи в Уральске и ЗКО

В Западно-Казахстанской области начинается масштабная модернизация телекоммуникационной инфраструктуры. В течение июля сотовый оператор Beeline заменит действующее оборудование на новые модели почти на 400 позициях. Это важная составляющая работы оператора по поддержанию качества мобильной связи.

Работы будут проводиться поэтапно на отдельных локальных точках, поэтому кратковременное влияние на связь может ощущаться только в зоне действия конкретной обновляемой базовой станции. Технические специалисты минимизируют время проведения критических переключений, чтобы сохранить непрерывность сервиса для абонентов.

Современный телекоммуникационный рынок функционирует в условиях постоянного роста потребления трафика. Абоненты ежегодно увеличивают объемы скачиваемых данных, что создает повышенную нагрузку на текущие емкости сети. Чтобы предотвратить деградацию сервиса, операторам необходимо не только расширять географическое покрытие, но и регулярно обновлять изношенные или морально устаревшие аппаратные комплексы.

Обновление базовых станций позволяет обеспечивать стабильный доступ к интернету и голосовым услугам даже в пиковые часы нагрузок как в городских центрах, так и в отдаленных населенных пунктах.

Для обеспечения стабильной работы сети Beeline системно инвестирует в развитие инфраструктуры по всей стране. Согласно финансовой отчетности компании, по итогам прошлого года капитальные расходы (CAPEX) оператора составили более 104 миллиардов тенге. Направленные средства пошли на строительство новых площадок, замену оборудования и закупку частотного ресурса.