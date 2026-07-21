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Kia Basketball Fest собрал более 9 500 гостей в Темиртау

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Kia Basketball Fest собрал более 9 500 гостей в Темиртау

19 июля в Темиртау, на территории "Qarmet Park" ("Парк Трудовой Славы"), прошел Kia Basketball Fest. Мероприятие организовал бренд Kia, входящий в состав автомобильной компании Allur, совместно с крупнейшей горно-металлургической компанией Казахстана Qarmet. Событие было приурочено ко Дню металлурга: в его рамках открылась баскетбольная площадка по стандартам FIBA 3×3, подарок городу, передает МойГород.

Фестиваль посетили более 9 500 человек.

  • Турнир 3x3 прошел в трех категориях, игры судили арбитры национальной и международной категории по правилам FIBA 3x3. Победители:
    • Men PRO: Samal Dragon (MVP Жангир Дюсенов)
    • Юноши U18: Джабджики (MVP Еркебулан Канат)
    • Девушки U18: Караганда (MVP Алина Амирханова)
  • Показательный матч Media Basket собрал известных персон казахстанской сцены: RaiM, SHIZA, LEGORUS, SHYNGYS, SIXO, KUSH, SOLAKAI, AITKALI, RUSLAN, KALI, MIRONOV, BAHA, ROBERT PAN, ALGA PETERBURG и NURMANBETOV MADIYAR. Победу одержала команда RaiM.
  • Вечер фестиваля завершили хедлайнеры RaiM и SHIZA, чье выступление собрало море оваций у главной сцены.

Kia Basketball Fest стал не просто фестивалем одного дня, а положил начало новой традиции: теперь День металлурга в Темиртау будет ассоциироваться с открытием городских спортивных пространств и большим праздником для всей семьи.

Партнерами фестиваля выступили Kia, Qarmet, акимат Темиртау.

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