Сразу два казахстанца впервые вошли в мировой рейтинг миллиардеров Forbes

Казахстан укрепил свои позиции в мировом рейтинге миллиардеров Forbes-2026. Впервые в список богатейших людей планеты вошли сразу два казахстанских предпринимателя — Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев, передает МойГород со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Оба бизнесмена преодолели отметку в $1 млрд, которая является обязательным условием для попадания в глобальный рейтинг Forbes.

В этом году в список вошли более 3400 миллиардеров со всего мира.

Нурлан Смагулов впервые вошел в мировой рейтинг

Состояние основателя и президента холдинга Astana Group Нурлана Смагулова Forbes оценил в $1,3 млрд. В мировом рейтинге он занял 2858-е место.

Предприниматель начал свой бизнес в 1992 году, открыв автосалон Astana Motors. Сегодня компания является официальным дилером и дистрибьютором более десяти автомобильных брендов, а также занимается производством легковых и коммерческих автомобилей.

Помимо автомобильного бизнеса, Смагулов активно инвестирует в коммерческую недвижимость. В 2006 году он открыл один из первых современных торгово-развлекательных центров Казахстана — MEGA.

В 2025 году бизнесмен реализовал еще один масштабный проект — открыл Алматинский музей искусств, ставший первым частным музеем современного искусства в стране. Инвестиции в его создание превысили $120 млн.

Айдын Рахимбаев также вошел в список миллиардеров

Еще одним дебютантом рейтинга стал соучредитель и основной акционер BI Group Айдын Рахимбаев. Его состояние Forbes оценивает в $1,1 млрд. В мировом списке он расположился на 3185-й строчке.

BI Group была основана в конце 1980-х годов и со временем превратилась в крупнейшую строительную и девелоперскую компанию Казахстана. Сегодня холдинг реализует проекты не только внутри страны, но и в Узбекистане, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Азербайджане.

Кроме бизнеса, Рахимбаев является одним из создателей образовательного проекта IQanat, деятельность которого стала предметом исследования Гарвардской школы бизнеса.

Кто остается самым богатым предпринимателем Казахстана

Несмотря на появление новых миллиардеров, самым богатым бизнесменом страны остается председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким. По данным Forbes, его состояние достигло $7,8 млрд, что позволило ему занять 477-е место в мировом рейтинге. Для сравнения, год назад его капитал оценивался примерно в $7,1 млрд.

Вторым среди казахстанских предпринимателей остается Владимир Ким. Его состояние увеличилось до $5,9 млрд, что соответствует 712-й позиции в мировом списке.

Следом идут Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева. Каждый из них владеет состоянием около $5,4 млрд и занимает 780-е место рейтинга.

До этого уровня практически поднялся и Булат Утемуратов. За последний год стоимость его активов выросла с $3,7 млрд до $5,4 млрд.

Небольшое снижение капитала зафиксировано у основателя Freedom Holding Тимура Турлова. Если год назад Forbes оценивал его состояние в $5,8 млрд, то теперь — в $5,2 млрд. В мировом рейтинге он занимает 823-е место.

В список также вошел бизнес-партнер Вячеслава Кима Михаил Ломтадзе с состоянием около $6 млрд. Однако Forbes включает его в рейтинг как предпринимателя из Грузии.

Самые богатые люди мира

Лидером мирового рейтинга Forbes вновь стал Илон Маск. По оценке издания, его состояние выросло более чем в два раза и достигло $839 млрд.

В первую пятерку богатейших людей планеты также вошли: