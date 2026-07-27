AGROFEST – 2026: в ЗКО пройдет юбилейный пятый агрофестиваль страны

Организаторы готовят грандиозную и насыщенную программу, планируя в этом году собрать на живописных окраинах села Сулуколь тысячи участников и гостей со всего Казахстана и приграничных регионов.

AGROFEST – 2026 — это не просто традиционный агрофестиваль, а ключевое медиасобытие с яркой культурной составляющей. Посетив его, вы своими глазами увидите, насколько востребованы и высокопрофессиональны специалисты сферы АПК, обеспечивающие продовольственную безопасность страны, а также оцените масштаб современных технологий и потенциал отечественного агробизнеса.

Уже в пятый раз AGROFEST станет главной площадкой для ведущих агробизнесменов, лидеров сельскохозяйственной отрасли, ученых и поставщиков спецтехники. В рамках деловой программы пройдут экспертные семинары, секционные заседания и открытые прения по вопросам экономики, аграрной политики, сберегательного растениеводства и животноводства.

Не менее интересной станет и практическая часть:

Чемпионаты и демонстрации: пройдут традиционный Чемпионат сельскохозяйственных профессий, зрелищное шоу «Казбой», демонстрация агродронов с мастер-классами по их обслуживанию и показ опытных делянок.

Гордость региона: центральное место займут зона животноводства и Чемпионат «Ақбас», где гости смогут воочию увидеть лучших представителей этой уникальной породы КРС со всей страны.

Выставочные зоны и В2В: на полях развернутся масштабные выставки сельхозтехники, автомобилей BYD, В2В-зона и «Шатер науки», фермерский рынок, а также эко-зона и зона картофеля с дегустациями.

Презентации от партнеров Alem Agro и компании Beeline.

AGROFEST традиционно совмещает деловую среду с масштабной культурной и развлекательной программой для всей семьи. В двухдневной программе фестиваля:

Спорт и традиции: захватывающие туры и финал национальной конной игры «Көкпар», показательный номер «Жамбы ату», а также спортивные активности и интерактивные площадки.

Культура и шоу: гастрономическое «Шоу плова» и мастер-класс от шеф-повара, стильные показы Agro Fashion Show и Agro Couture Fashion Show с коллекциями казахстанских дизайнеров, выступления Live Band, DJ и местных артистов.

Музыкальный фестиваль AgroSound: яркими хедлайнерами вечера станут популярные исполнители — Жанар Дугалова в первый день и Марсель во второй день.

Семейный отдых: для детей и подростков подготовили детскую зону Agro Kids, контактные площадки, лабиринт из сена, увлекательные мастер-классы и разнообразие вкусной еды на фуд-кортах.

Финиширует двухдневный праздник масштабным розыгрышем призов среди гостей фестиваля и праздничным салютом!