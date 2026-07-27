Ребенок потерял часть челюсти после похода к стоматологу на западе Казахстана

В государственной стоматологии Актау после разрушения челюсти девятилетнего мальчика двум врачам объявили строгие выговоры.

Как сообщает Тelegram-канал Halyqstan, история началась в феврале этого года. Мать ребенка, Акмарал Калжанова, привела сына Нурадиля на профилактический осмотр. На зубную боль мальчик не жаловался. Тем не менее врачи решили, что ему требуется лечение зубов.

После проведенных процедур с применением анестезии у ребенка поднялась температура, появились сильные боли и начал отекать подбородок. Несмотря на повторные обращения к врачам, его состояние продолжало ухудшаться.

В итоге, за несколько месяцев лечения, как утверждает семья, мальчик потерял около 60–70% нижней челюсти. В Астане ему поставили диагноз "острый одонтогенный остеомиелит нижней челюсти". Ребенок уже перенес две операции по удалению некротизированных участков кости. Впереди его ждет реконструктивная операция, на которую семья объявила сбор средств.

Тем временем управление здравоохранения Мангистауской области завершило служебную проверку. Двум врачам государственного стоматологического центра объявили строгие выговоры. Кроме того, руководству медучреждения предписано устранить выявленные нарушения и усилить контроль за качеством оказания стоматологической помощи детям.

Однако родителей такое наказание не удовлетворило: они добиваются уголовно-правовой оценки действий медиков. По словам семьи, после лечения в медицинской документации появились записи, не соответствующие фактическим обстоятельствам оказания помощи.

Именно поэтому родители просят полицию проверить действия врачей на предмет ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, возможной фальсификации медицинской документации и халатности.