Мужчина отсудил у авиакомпании почти 5 тысяч долларов с помощью ChatGPT

Американский специалист по информатике Панос Иперойтис сумел получить от авиакомпании Norse Atlantic компенсацию в размере почти 2,3 миллиона тенге (около 4 760 долларов) за задержку рейса. При этом, как утверждает мужчина, он не обращался к юристам, а весь процесс вел с помощью ChatGPT Pro, передает МойГород со ссылкой на behind-the-enemy-lines.com.
Задержка рейса обернулась судебным разбирательством
История началась в августе 2025 года. Семья Иперойтиса должна была вылететь из Осло в Нью-Йорк, однако рейс перенесли почти на сутки из-за технической неисправности самолета.
В качестве компенсации перевозчик выдал каждому пассажиру ваучер на питание стоимостью 25 долларов (примерно 11,7 тысячи тенге). Такая сумма показалась мужчине подозрительно маленькой, и он решил проверить, какие выплаты действительно предусмотрены законом.
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Искусственный интеллект помог найти нужные нормы закона
Иперойтис загрузил в ChatGPT письмо авиакомпании с уведомлением о задержке. После анализа документов сервис объяснил, что рейс подпадает под действие европейского регламента EU261. Несмотря на то что Норвегия не входит в Евросоюз, она является участником Европейской экономической зоны, поэтому эти правила распространяются и на перелеты из этой страны.
Нейросеть указала, что семья имеет право требовать:
- компенсацию в размере 600 евро каждому пассажиру;
- возмещение расходов на гостиницу, питание и транспорт.
Кроме того, ChatGPT помог составить официальную претензию и подсказал, на какие положения законодательства необходимо ссылаться.
После отказа перевозчика дело дошло до суда
Когда авиакомпания перестала отвечать на обращения, искусственный интеллект предложил следующий вариант действий — обратиться в норвежский орган, занимающийся защитой прав авиапассажиров.
Ведомство признало требования пассажиров законными и рекомендовало авиакомпании выплатить компенсацию. Однако даже после этого деньги так и не были перечислены.
Тогда мужчина подал иск в норвежский суд примирения. По его словам, ChatGPT помог определить нужную судебную инстанцию, подготовить документы, рассчитать проценты за просрочку и даже найти местного представителя, услуги которого стоили значительно дешевле, чем помощь профильных адвокатов.
Через 11 месяцев авиакомпания согласилась выплатить деньги
После регистрации судебного дела представители Norse Atlantic предложили урегулировать спор мирным путем.
Однако Иперойтис не согласился на первоначальные условия. Следуя рекомендациям ChatGPT, он потребовал включить в сумму выплаты не только основную компенсацию, но и судебные расходы, начисленные проценты и все дополнительные затраты, возникшие из-за переноса рейса.
В результате авиакомпания выплатила ему 4 760,36 доллара — около 2,23 миллиона тенге по текущему курсу.
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«ИИ не выиграл дело, но сэкономил на юристах»
По словам американца, ChatGPT не принимал решения за него и не заменил судебную систему. Однако сервис помог разобраться в сложной юридической процедуре, правильно оформить документы и не упустить важные детали.
Иперойтис считает, что современные системы искусственного интеллекта способны значительно сократить расходы на юридическую помощь, особенно в делах, где стоимость услуг адвокатов может оказаться сопоставимой или даже превышать размер возможной компенсации.