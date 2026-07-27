Мужчина отсудил у авиакомпании почти 5 тысяч долларов с помощью ChatGPT

Американский специалист по информатике Панос Иперойтис сумел получить от авиакомпании Norse Atlantic компенсацию в размере почти 2,3 миллиона тенге (около 4 760 долларов) за задержку рейса. При этом, как утверждает мужчина, он не обращался к юристам, а весь процесс вел с помощью ChatGPT Pro, передает МойГород со ссылкой на behind-the-enemy-lines.com.

Задержка рейса обернулась судебным разбирательством

Фото: depositphotos.com

История началась в августе 2025 года. Семья Иперойтиса должна была вылететь из Осло в Нью-Йорк, однако рейс перенесли почти на сутки из-за технической неисправности самолета.

В качестве компенсации перевозчик выдал каждому пассажиру ваучер на питание стоимостью 25 долларов (примерно 11,7 тысячи тенге). Такая сумма показалась мужчине подозрительно маленькой, и он решил проверить, какие выплаты действительно предусмотрены законом.

Искусственный интеллект помог найти нужные нормы закона

Фото: depositphotos.com

Иперойтис загрузил в ChatGPT письмо авиакомпании с уведомлением о задержке. После анализа документов сервис объяснил, что рейс подпадает под действие европейского регламента EU261. Несмотря на то что Норвегия не входит в Евросоюз, она является участником Европейской экономической зоны, поэтому эти правила распространяются и на перелеты из этой страны.

Нейросеть указала, что семья имеет право требовать:

компенсацию в размере 600 евро каждому пассажиру;

возмещение расходов на гостиницу, питание и транспорт.

Кроме того, ChatGPT помог составить официальную претензию и подсказал, на какие положения законодательства необходимо ссылаться.

После отказа перевозчика дело дошло до суда

Фото: depositphotos.com

Когда авиакомпания перестала отвечать на обращения, искусственный интеллект предложил следующий вариант действий — обратиться в норвежский орган, занимающийся защитой прав авиапассажиров.

Ведомство признало требования пассажиров законными и рекомендовало авиакомпании выплатить компенсацию. Однако даже после этого деньги так и не были перечислены.

Тогда мужчина подал иск в норвежский суд примирения. По его словам, ChatGPT помог определить нужную судебную инстанцию, подготовить документы, рассчитать проценты за просрочку и даже найти местного представителя, услуги которого стоили значительно дешевле, чем помощь профильных адвокатов.

Через 11 месяцев авиакомпания согласилась выплатить деньги

Фото: depositphotos.com

После регистрации судебного дела представители Norse Atlantic предложили урегулировать спор мирным путем.

Однако Иперойтис не согласился на первоначальные условия. Следуя рекомендациям ChatGPT, он потребовал включить в сумму выплаты не только основную компенсацию, но и судебные расходы, начисленные проценты и все дополнительные затраты, возникшие из-за переноса рейса.

В результате авиакомпания выплатила ему 4 760,36 доллара — около 2,23 миллиона тенге по текущему курсу.

Читайте также: Самолет с известной футбольной командой разбился по пути на главный матч в истории

«ИИ не выиграл дело, но сэкономил на юристах»

По словам американца, ChatGPT не принимал решения за него и не заменил судебную систему. Однако сервис помог разобраться в сложной юридической процедуре, правильно оформить документы и не упустить важные детали.

Иперойтис считает, что современные системы искусственного интеллекта способны значительно сократить расходы на юридическую помощь, особенно в делах, где стоимость услуг адвокатов может оказаться сопоставимой или даже превышать размер возможной компенсации.