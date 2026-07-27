Пилот потерял сознание и умер во время международного рейса

Пилот авиакомпании Turkish Airlines скончался во время выполнения рейса из Сиэтла в Стамбул, передает МойГород со ссылкой на РБК Новости.

По его словам, командир воздушного судна Airbus A350 Ильчехин Пехливан почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо во время полета.

Экипаж немедленно оказал пилоту первую медицинскую помощь, однако она не принесла результата. После этого было принято решение выполнить экстренную посадку, но спасти командира экипажа не удалось — он умер еще до приземления самолета.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Нью-Йорке.

Ильчехину Пехливану было 59 лет. В Turkish Airlines он работал с 2007 года. Как отметили в авиакомпании, 8 октября пилот прошел обязательное медицинское обследование, которое не выявило каких-либо проблем со здоровьем.

Turkish Airlines выразила соболезнования родным и близким погибшего пилота.