Не разглядели рак: больница ЗКО выплатит компенсацию семье погибшего пациента

Районная больница в ЗКО заплатит родственникам умершего мужчины за некачественно оказанную медицинскую помощь, которая привела к задержке в выявления онкологического заболевания.

Трагическая история началась в декабре 2023 года. Житель района Байтерек обратился за помощью к врачу общей практики в больницу №2 (поселок Дарьинское). Мужчина жаловался на частую рвоту и темный стул - характерные симптомы серьезных проблем с желудочно-кишечным трактом. Лечение затянулось почти на девять месяце. В итоге драгоценное время было упущено, и 15 августа 2024 года мужчина скончался от онкологии.

Потеряв мужа и отца, вдова и ребенок погибшего обратились с иском в суд. Они потребовали взыскать с районной больницы по 10 миллионов тенге каждому в качестве компенсации морального вреда.

В судебном заседании представители медучреждения и сама лечащий врач иск категорически не признали. По их словам, медицинская помощь оказывалась в полном объеме: пациенту рекомендовали пройти ФГДС, сдать анализы и пройти скрининг.

Врач уверяла суд, что результаты общего анализа крови "не были критическими", а само заболевание протекало в скрытой форме и изначально имело неблагоприятный прогноз. Медики настаивали, что прямой причинно-следственной связи между их действиями и смертью человека нет.

Однако официальная проверка и материалы дела опровергли доводы медработников. Суд установил, что врач общей практики допустила целый ряд грубейших дефектов. Врач не дала надлежащей оценки результатам лабораторных исследований, которые сигнализировали о нарушениях, не соблюдала утвержденные Минздравом РК протоколы диагностики и лечения, не привлекала специалистов: вовремя не направила пациента на консультации к гастроэнтерологу, инфекционисту, гепатологу, хирургу и травматологу. Даже после получения патогистологического заключения затянула с направлением мужчины к онкологу.

Суд пришел к однозначному выводу: именно халатное отношение и неспособность медиков вовремя отреагировать на ухудшение состояния здоровья пациента привели к тому, что рак диагностировали слишком поздно.

-Согласно статье 921 Гражданского кодекса РК, за вред, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, отвечает работодатель. По этой причине финансовая ответственность была возложена на государственное коммунальное предприятие, - сообщили в суде ЗКО.

Суд удовлетворил иск частично. ГКП на ПХВ "Больница №2 района Бәйтерек" обязали выплатить родным погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч тенге каждому.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.