Цукерберга обязали выплатить почти 450 млрд тенге из-за вреда соцсетей детям

Компанию Meta, принадлежащую Марку Цукербергу, обязали выплатить около $942 млн (примерно 442 млрд тенге) по итогам судебного разбирательства в американском штате Нью-Мексико. Суд пришел к выводу, что компания не обеспечила должную защиту несовершеннолетних пользователей своих платформ и способствовала формированию небезопасной онлайн-среды для детей, передает МойГород со ссылкой на Digital Business.
В Meta уже заявили о несогласии с решением и намерении его обжаловать.
Из чего складывается сумма
Общая сумма выплат состоит из двух частей. Первые $567 млн суд постановил направить в специальный фонд, предназначенный для устранения последствий вреда, причиненного несовершеннолетним использованием социальных сетей.
Еще $375 млн — сумма, ранее присужденная присяжными в рамках гражданского иска.
Таким образом, общая сумма обязательств Meta составила $942 млн.
В чем обвинили Meta
Иск против компании в 2023 году подал генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес.
По версии обвинения, Facebook и Instagram не обеспечили достаточную защиту несовершеннолетних. В частности, утверждалось, что алгоритмы платформ делали подростков более уязвимыми перед сексуальными преступниками, рекомендовали взрослым контент с участием несовершеннолетних и вводили пользователей в заблуждение относительно безопасности сервисов.
В ходе процесса сторона обвинения также заявляла, что Meta скрывала результаты собственных исследований о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодых пользователей.
Деньги направят на помощь детям
Около 75% средств специального фонда планируется направить на лечение психических расстройств у детей и подростков. Использовать деньги должны в течение пяти лет.
Оставшуюся часть средств направят на образовательные программы, профилактику онлайн-угроз, мониторинг эффективности принимаемых мер и координацию проектов по защите детей в интернете.
Кроме того, Meta обязали дважды в год отчитываться перед судом о выполнении установленных требований.
Meta должна усилить защиту несовершеннолетних
Помимо финансовых выплат, суд обязал компанию внедрить дополнительные механизмы защиты детей и подростков.
В частности, для пользователей младше 18 лет количество лайков под публикациями должно быть скрыто по умолчанию.
Компания намерена обжаловать решение
В Meta заявили, что считают решение суда ошибочным и собираются его обжаловать.
«Мы не согласны с решением суда и намерены его обжаловать», — сообщили в компании.
Представители Meta также подчеркнули, что компания продолжает инвестировать в инструменты безопасности и меры по борьбе с вредоносным контентом.
У Meta есть и другие подобные иски
Дело в Нью-Мексико стало одним из наиболее значимых процессов, связанных с ответственностью технологических компаний за потенциальный вред социальных сетей несовершеннолетним.
При этом Meta уже сталкивается с тысячами аналогичных исков со стороны частных лиц, школ и властей других американских штатов. Только во втором квартале 2026 года судебные расходы компании, согласно приведенным данным, достигли $2,4 млрд.