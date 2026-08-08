Цукерберга обязали выплатить почти 450 млрд тенге из-за вреда соцсетей детям

Компанию Meta, принадлежащую Марку Цукербергу, обязали выплатить около $942 млн (примерно 442 млрд тенге) по итогам судебного разбирательства в американском штате Нью-Мексико. Суд пришел к выводу, что компания не обеспечила должную защиту несовершеннолетних пользователей своих платформ и способствовала формированию небезопасной онлайн-среды для детей, передает МойГород со ссылкой на Digital Business.

В Meta уже заявили о несогласии с решением и намерении его обжаловать.

Из чего складывается сумма

Общая сумма выплат состоит из двух частей. Первые $567 млн суд постановил направить в специальный фонд, предназначенный для устранения последствий вреда, причиненного несовершеннолетним использованием социальных сетей.

Еще $375 млн — сумма, ранее присужденная присяжными в рамках гражданского иска.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Таким образом, общая сумма обязательств Meta составила $942 млн.

В чем обвинили Meta

Иск против компании в 2023 году подал генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес.

По версии обвинения, Facebook и Instagram не обеспечили достаточную защиту несовершеннолетних. В частности, утверждалось, что алгоритмы платформ делали подростков более уязвимыми перед сексуальными преступниками, рекомендовали взрослым контент с участием несовершеннолетних и вводили пользователей в заблуждение относительно безопасности сервисов.

В ходе процесса сторона обвинения также заявляла, что Meta скрывала результаты собственных исследований о влиянии социальных сетей на психическое здоровье молодых пользователей.

Деньги направят на помощь детям

Около 75% средств специального фонда планируется направить на лечение психических расстройств у детей и подростков. Использовать деньги должны в течение пяти лет.

Оставшуюся часть средств направят на образовательные программы, профилактику онлайн-угроз, мониторинг эффективности принимаемых мер и координацию проектов по защите детей в интернете.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Кроме того, Meta обязали дважды в год отчитываться перед судом о выполнении установленных требований.

Meta должна усилить защиту несовершеннолетних

Помимо финансовых выплат, суд обязал компанию внедрить дополнительные механизмы защиты детей и подростков.

В частности, для пользователей младше 18 лет количество лайков под публикациями должно быть скрыто по умолчанию.

Компания намерена обжаловать решение

В Meta заявили, что считают решение суда ошибочным и собираются его обжаловать.

«Мы не согласны с решением суда и намерены его обжаловать», — сообщили в компании.

Представители Meta также подчеркнули, что компания продолжает инвестировать в инструменты безопасности и меры по борьбе с вредоносным контентом.

У Meta есть и другие подобные иски

Дело в Нью-Мексико стало одним из наиболее значимых процессов, связанных с ответственностью технологических компаний за потенциальный вред социальных сетей несовершеннолетним.

Фото: Getty Images

При этом Meta уже сталкивается с тысячами аналогичных исков со стороны частных лиц, школ и властей других американских штатов. Только во втором квартале 2026 года судебные расходы компании, согласно приведенным данным, достигли $2,4 млрд.