Ожоговое отделение появится в больнице Атырау

Об этом стало известно на заседании коллегии, посвященное итогам работы системы здравоохранения за первое полугодие 2026 года.

Совещание прошло под председательством акима области Болата Акчулакова. На заседании с основным докладом выступил руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев. По его словам, за последние три года в регионе на 6,2% снизилась общая смертность, заболеваемость туберкулезом сократилась на 19,3%, а уровень материнской смертности уменьшился на 70%.

Отдельное внимание уделено кадровому обеспечению отрасли. За последние три года численность врачей увеличилась на 11% - с 1 575 до 1 775 человек, а дефицит кадров сократился более чем вдвое - с 201 до 90 специалистов. Ежегодный приток медицинских работников в регион растет примерно на 50%. Для привлечения специалистов сохраняются меры поддержки, включая подъемные выплаты до 10 миллионов тенге для врачей, прибывших в сельскую местность, и обеспечение жильем.

- В регион привлекают ведущих специалистов НИИ и республиканских медицинских центров. Число видов высокотехнологичной медицинской помощи выросло с 14 до 19, благодаря чему за три года на 27% сократилось число жителей, выезжающих на стационарное лечение в другие регионы, — отметил Кайсар Абдалиев.

Сейчас в области строятся четыре медицинских объекта, еще десять приоритетных проектов запланированы на последующие годы. Болат Акчулаков поручил ускорить строительство нового областного онкологического диспансера на 180 коек и капитальный ремонт областной больницы, обеспечив завершение проектов без дальнейшего затягивания сроков.

Аким области поднял вопрос создания полноценного ожогового центра. Для крупного промышленного и нефтегазового региона имеющихся ожоговых коек при травматологическом отделении недостаточно. В связи с этим поручено предусмотреть в проектно-сметной документации специализированное ожоговое отделение, оснащенное необходимым оборудованием и лекарственными средствами.