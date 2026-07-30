Роботы-доставщики вышли на улицы Астаны

В Астане в тестовом режиме начал работу новый сервис автономной доставки заказов. На первом этапе жители района «Есиль» и «Нұра» могут бесплатно оформить доставку из сервиса «Яндекс Лавка» с помощью роботов-курьеров, которые самостоятельно передвигаются по пешеходной инфраструктуре и доставляют заказы к жилым домам.

Пилотный проект реализуется акиматом столицы совместно с Департаментом полиции города Астаны, АО «Aстана Innovations» и компанией Yandex Qazaqstan.

Оформить бесплатную доставку роботом можно в приложении Яндекс Go в разделе «Лавка». Если указанный адрес входит в зону пилотного проекта, при оформлении заказа пользователь сможет выбрать обычного курьера или робота-доставщика. Дополнительная плата за доставку роботом не взимается.

Робот следует к дому по пешеходному маршруту и останавливается на тротуаре у подъезда либо в ближайшей доступной точке. Пользователь может отслеживать его движение в приложении, а после прибытия – открыть грузовой отсек через смартфон и забрать заказ.

Роботы самостоятельно строят маршрут и анализируют окружающую обстановку с помощью систем навигации, компьютерного зрения и распознавания объектов. Они обнаруживают и объезжают препятствия, пропускают пешеходов, снижают скорость и при необходимости безопасно останавливаются. Средняя скорость передвижения составляет около 6 км/ч, что обеспечивает безопасное и комфортное движение по тротуарам. Благодаря программному обеспечению и системе датчиков роботы могут работать в различных погодных условиях.

Отметим, что 15 июля 2026 года состоялся первый тестовый запуск проекта. Специалисты проверили движение роботов по городским маршрутам, их взаимодействие с пешеходами и объектами инфраструктуры, а также механизмы безопасной эксплуатации.

Астана последовательно внедряет современные технологии, которые делают городские сервисы удобнее и доступнее для жителей. В рамках проекта мы оценим работу автономной доставки в условиях городской инфраструктуры, уделив особое внимание безопасности, надежности сервиса и обратной связи пользователей. Полученные результаты станут основой для дальнейшего развития автономной доставки в столице

отметил председатель правления Astana Innovations Ғизат Әмірғали.

Запуск пилотного проекта позволит жителям и гостям столицы познакомиться с новым технологичным форматом доставки и оценить его удобство в повседневной жизни. По мере его развития зона обслуживания будет расширяться.

Сегодня Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу по цифровой трансформации страны. По инициативе Главы государства 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифровизации. Кроме того, в текущем году была принята стратегия Digital Qazaqstan, в которой отдельное внимание уделено развитию беспилотных технологий как одному из ключевых направлений цифровой трансформации страны. Пилотный запуск роботов-курьеров — это пример того, как инновации переходят из стадии разработки в повседневое использование. Наша задача — обеспечить условия для развития таких решений и их безопасной интеграции в городскую инфраструктуру

отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззат Байтурсынов.