В Уральске ликвидировали канал сбыта мефедрона: задержан иностранец

У 37-летнего мужчины изъяли около 250 граммов порошка, фасовочные пакеты и электронные весы. Операцию провели в рамках ОПМ "Қарасора-2026" и "Дәрмек".

Задержание провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО. По подозрению в причастности к незаконному обороту синтетики полицейские взяли 37-летнего иностранного гражданина.

Во дворе одного из жилых домов оперативники нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. На этом следственные действия не закончились: в съёмной квартире, где проживал мужчина, стражи порядка обнаружили целый арсенал для фасовки.

В жилье изъяли пластмассовую тару с жёлтым порошком со специфическим запахом, большое количество зип-пакетов, двое электронных весов, пищевую фольгу и мотки изоленты.

Общий вес изъятого вещества составил около 250 граммов. По предварительным данным, это синтетический наркотик - мефедрон.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства, а также каналы поставки и возможные схемы сбыта "синтетики". Иная информация в интересах следствия не разглашается.