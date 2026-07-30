Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Уральске ликвидировали канал сбыта мефедрона: задержан иностранец

У 37-летнего мужчины изъяли около 250 граммов порошка, фасовочные пакеты и электронные весы. Операцию провели в рамках ОПМ "Қарасора-2026" и "Дәрмек".
Арайлым Усербаева
В Уральске ликвидировали канал сбыта мефедрона: задержан иностранец
Фото ДП ЗКО

Задержание провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО. По подозрению в причастности к незаконному обороту синтетики полицейские взяли 37-летнего иностранного гражданина.

Во дворе одного из жилых домов оперативники нашли и изъяли полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. На этом следственные действия не закончились: в съёмной квартире, где проживал мужчина, стражи порядка обнаружили целый арсенал для фасовки.

Главный баннер

В жилье изъяли пластмассовую тару с жёлтым порошком со специфическим запахом, большое количество зип-пакетов, двое электронных весов, пищевую фольгу и мотки изоленты.

Общий вес изъятого вещества составил около 250 граммов. По предварительным данным, это синтетический наркотик - мефедрон.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства, а также каналы поставки и возможные схемы сбыта "синтетики". Иная информация в интересах следствия не разглашается.

наркотики задержание

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article