Ученые назвали популярные напитки, которые повышают риск рака желудка в 2,5 раза

Ученые из исследовательского центра Mass General Brigham пришли к выводу, что регулярное употребление сладких напитков может существенно повышать вероятность развития рака желудка.

Результаты многолетнего наблюдения опубликованы в научном журнале Gastro Hep Advances (GHA). Исследователи анализировали показатели здоровья более 112 тысяч человек на протяжении нескольких десятилетий, за время которых онкологию диагностировали у 278 участников.

После учета сопутствующих факторов выяснилось, что у людей, выпивавших хотя бы одну порцию сладкого напитка в день, риск заболеть раком желудка был в 2,45 раза выше по сравнению с теми, кто баловал себя ими реже одного раза в месяц.

- У женщин связь оказалась еще сильнее: ежедневное употребление сладких напитков ассоциировалось с увеличением риска рака желудка более чем в три раза. Кроме того, более высокое потребление фруктозы - основного подсластителя таких напитков - также было связано с большей вероятностью развития заболевания, - отметили авторы исследования.

К категории рискованных продуктов эксперты отнесли газировку, лимонады, фруктовые и спортивные напитки с добавленным сахаром. При этом аналоги с искусственными подсластителями к повышенному риску рака желудка не привели.

Ученые также проверили, не объясняется ли эта тенденция бактерией Helicobacter pylori - главным фактором риска развития заболеваний ЖКТ. Однако никакой связи между употреблением сахаросодержащих напитков и этой инфекцией обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и прямо не доказывает, что именно сахар вызывает рак. Тем не менее полученные данные наглядно демонстрируют возможную опасность регулярного употребления таких продуктов.

