Осенние каникулы и длинные выходные: как казахстанцы будут отдыхать в октябре

В октябре жителей Казахстана ждут сразу несколько приятных изменений в графике: дополнительные дни отдыха, длинные выходные в честь праздника и старт школьных каникул.

Главным событием месяца станет День Республики, который отмечается 25 октября. Поскольку в этом году праздник выпадает на воскресенье, выходной день официально переносится на понедельник, 26 октября. Благодаря этому казахстанцы с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд - 24, 25 и 26 октября. Всего же во втором месяце осени при пятидневке будет десять выходных дней.

Напомним, 25 октября 1990 года была принята декларация о суверенитете Казахской ССР. Статус национального праздника вернули в 2022 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, уже с 26 октября у казахстанских школьников начнутся осенние каникулы, которые продлятся по 1 ноября включительно. Также в октябре ожидается ежегодное Послание главы государства народу Казахстана.