В начале сентября депутаты мажилиса предложили День первого президента исключить из числа государственных праздников, 25 октября сделать национальным праздником День Республики и установить 16 декабря как государственный праздник День Независимости. 22 сентября депутаты сената приняли поправки. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать 25 октября и 16 декабря, но первое декабря станет рабочим днём. Документ отправлен на подпись президенту.