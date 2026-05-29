Xiaomi T-сериясындағы жаңа смартфондарын — Xiaomi 17T және Xiaomi 17T Pro құрылғыларын таныстырды.
Алғаш рет Xiaomi 17T Series желісіндегі екі модель де Leica-ның 5 есе телефото объективімен жабдықталды. Бұл түсіру мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Камера OIS қолдауымен 50 МП суреттер түсіреді және 30 см қашықтықтағы макротүсірілімнен бастап, оптикалық деңгейдегі 10 есе зумға, сондай-ақ 120 есеге дейін үлкейтетін AI Ultra Zoom функциясына дейінгі түрлі сценарийлерді қамтиды.
Телефото объективі видео түсіру мүмкіндіктерін де кеңейтеді. Әсіресе Xiaomi 17T Pro моделі Xiaomi сериясындағы смартфондар арасында алғаш рет 4K форматында секундына 60 кадрмен кинематографиялық видео жазуды қолдайды. Бұл табиғи боке эффектісін қалыптастырып, кадрды анағұрлым әсерлі етеді.
Xiaomi 17T сериясы пайдаланушылардың қажеттіліктерін ескере отырып жасалған және алғаш рет көзді қорғауға арналған Xiaomi Vision Care² кешенді технологияларымен жабдықталды. Медициналық зерттеулер мен дәл инженерлік баптауларға негізделген жүйе қоршаған орта жарығына қарай бейнені автоматты түрде бейімдейді. Бұл көк жарықтың, экран жыпылықтауының және қозғалыс кезіндегі бұлыңғырлықтың әсерін азайтып, смартфонды күні бойы жайлы пайдалануға мүмкіндік береді.
Осы технологиялардың арқасында Xiaomi 17T Series TÜV Rheinland Quadruple Eye Care сертификатын алған алғашқы серия атанды. Сонымен қатар Xiaomi тарихындағы алғашқы TÜV Rheinland Intelligent Eye Care сертификаты да осы құрылғыларға берілді.
Кескін сапасының негізінде ең жоғары жарықтығы 3500 нитке дейін жететін 1.5K AMOLED дисплей жатыр. Ол тіпті күн сәулесі қатты түскен жағдайда да анық бейне мен дәл түстерді қамтамасыз етеді.
Xiaomi 17T Pro қараңғы ортада көру жайлылығын арттыру үшін 1 нит деңгейіндегі минималды жарықтықты аппараттық деңгейде қолдайды.
Xiaomi 17T ықшам әрі жеңіл корпусқа ие болды. Дизайн бір қолмен ыңғайлы пайдалануға бейімделген және мобильділік пен жайлылықты бағалайтын қолданушыларға арналған.
Xiaomi 17T Pro қанық көк, қанық күлгін және қара түстерде ұсынылады.⁴ Ал Xiaomi 17T күлгін, көк және қара түстерде қолжетімді.⁴
Xiaomi 17T сериясындағы камера мен дисплейдің кеңейтілген мүмкіндіктері қуатты аппараттық платформамен қамтамасыз етілген. Екі модель де энергия тығыздығы жоғары әрі ұзақ мерзімді тұрақты өнімділікті қамтамасыз ететін жаңа буындағы кремний-көміртекті аккумулятормен жабдықталған.
Xiaomi 17T Pro 7000 мАсағ⁶ сыйымдылықтағы аккумулятормен жабдықталған. Бұл — халықаралық нарықтағы Xiaomi сериясындағы смартфондар арасындағы ең үлкен аккумуляторлардың бірі. Алдыңғы буынмен салыстырғанда сыйымдылық 27%-ға⁵ артқан. Соның арқасында құрылғы қалыпты қолдану кезінде орта есеппен 1,88 күн жұмыс істейді және ең белсенді пайдаланушыларға да толық бір күндік автономды жұмыс уақытын ұсынады.
Xiaomi 17T Pro 3 нм техпроцесімен жасалған MediaTek Dimensity 9500 платформасында жұмыс істейді. Ал Xiaomi 17T 4 нм архитектурасындағы MediaTek Dimensity 8500-Ultra чипсетімен жабдықталған.
Екі чипсет те CPU, GPU және AI өнімділігін айтарлықтай арттырып, көптапсырмалы режимде және заманауи мобильді ойындарда жоғары жылдамдық пен жедел жауап беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Тұрақты өнімділікті сақтау үшін Xiaomi 3D IceLoop салқындату жүйесі қолданылады. Бу мен сұйықтықты тиімді бөлу технологиясы негізгі чипсеттен жылуды жылдам шығарып, жоғары жүктеме кезінде де құрылғының тұрақты жұмысын және корпус температурасының жайлы деңгейде сақталуын қамтамасыз етеді.
Xiaomi 17T Series смартфондары Қазақстанда келесі жад конфигурацияларымен сатылымға шықты:
Xiaomi 17T Pro (12+1024 ГБ) — 469 990 теңге
Xiaomi 17T Pro (12+512 ГБ) — 419 990 теңге
Xiaomi 17T Pro (12+256 ГБ) — 389 990 теңге
Xiaomi 17T (12+512 ГБ) — 329 990 теңге
Xiaomi 17T (12+256 ГБ) — 289 990 теңге
2026 жылдың 28 маусымына дейін Xiaomi 17T сериясындағы смартфондарды сатып алған жағдайда:
* Xiaomi Smart Band 10 Pro — mi.com сайтында, Kaspi.kz платформасындағы ресми дүкенде, Aport Mall East және Dostyk Plaza сауда орталықтарындағы фирмалық Xiaomi Store дүкендерінде, сондай-ақ Xiaomi Authorized Store авторизацияланған дүкендерінде сатып алған жағдайда.
* Gift Box — Xiaomi-дің фирмалық және авторизацияланған дүкендерінде сатып алған кезде.
Сонымен қатар, Xiaomi 17T Series сатып алушылары қосымша ақысыз бірнеше артықшылыққа ие болады: Google AI Pro сервисіне 3 айлық жазылым;¹⁴ YouTube және YouTube Music платформаларында жарнамасыз көру мен офлайн жүктеуді қамтитын YouTube Premium сервисіне 3 айлық жазылым; жарнамасыз тыңдау, офлайн жүктеу және дыбыс сапасын жақсарту мүмкіндіктері бар Spotify Premium сервисіне 4 айлық жазылым.¹⁶
Верификация
Xiaomi компаниясы 24 наурыздан бастап күшіне енген ұялы байланыс құрылғыларын тіркеу ережелеріндегі өзгерістерді еске салады. Жаңа талаптарға сәйкес, Қазақстан аумағына әкелінетін барлық смартфондар верификация рәсімінен өтуі тиіс. Верификация нәтижесі бойынша мобильді құрылғылар келесі тізімдердің біріне енгізіледі: “Ақ тізім” — верификациядан сәтті өткен және ешқандай шектеусіз тіркелген құрылғылар; “Сұр тізім” — уақытша рұқсат берілген, бірақ иелері 30 күн ішінде құрылғының елге заңды түрде әкелінгенін растауы тиіс құрылғылар; “Қара тізім” — заңсыз әкелінген, қолдан жасалған немесе ұрланған құрылғылар. Мұндай смартфондар бұғатталады.