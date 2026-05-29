В Казахстане утвердили пятилетний Комплексный план развития ветеринарии, рассчитанный до 2030 года. Одним из ключевых приоритетов новой государственной программы станет радикальное увеличение доходов ветеринарных специалистов. Об этом сообщили на официальном информационном ресурсе Правительства РК.

Власти намерены поэтапно решить проблему дефицита кадров и повысить привлекательность этой профессии. Согласно планам Кабмина, финансовая поддержка коснется работников государственных ветеринарных организаций на местах.

- К 2030 году ожидается обновление и пополнение на 80% материально-технического оснащения территориальных подразделений и подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства, фонд оплаты труда для сотрудников ветеринарных организаций местных исполнительных органов вырастет от 1,5 до 2,5 раза, - отметили в правительстве.

Помимо роста окладов, программа предусматривает тотальную модернизацию ветеринарной безопасности страны. Власти намерены усилить лабораторный контроль за качеством мяса и молока, а также защитить внутренний рынок от опасного импорта. Для этого на приграничных территориях Казахстана уже развернули 67 ветеринарных контрольных постов.

Контролировать качество продукции планируют с помощью сквозной цифровизации по принципу «от фермы до стола». Данные о здоровье животных будут автоматически передаваться в единую информационную систему.

- В рамках обеспечения прослеживаемости животноводческой продукции по принципу от "фермы" до "стола" реализуется модуль "Ветеринарно-санитарная экспертиза", в который подключены объекты убоя, внутренней торговли, лаборатории. Проводится работа по поэтапному подключению к модулю объектов общественного питания. Вся проводимая работа по цифровизации и автоматизации процессов будет продолжена в рамках комплексного плана, - добавили в правительстве.

Реализация всех намеченных мер не только защитит казахстанских потребителей от некачественной продукции, но и позволит отечественным фермерам заметно расширить экспортные поставки на зарубежные рынки.