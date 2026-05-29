Уголовное дело завели по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства).

В Кордайском районе Жамбылской области выясняют причины трагедии, произошедшей в местном отделе полиции. Утром 28 мая в казарме специального отряда быстрого реагирования (СОБР) получил тяжелое ранение из табельного оружия инспектор ведомства, лейтенант Н. Т. Об инциденте сообщил Telegram-канал Halyqstan.

Пострадавшего сотрудника 1995 года рождения в критическом состоянии экстренно доставили в центральную районную больницу. Врачи реанимационного отделения боролись за его жизнь в течение всего дня, однако ближе к вечеру мужчина скончался, так и не придя в сознание.

Точные мотивы, толкнувшие офицера на этот шаг, пока остаются неизвестными. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали случившееся и сообщили, что по факту происшествия уже начато досудебное расследование.

Уголовное дело завели по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас на месте проводятся все необходимые следственные мероприятия, а также назначена служебная проверка для выяснения деталей ЧП.