В Атырау состоялся первый форум региональных коммуникаций нефтегазовой отрасли «ENERGY REGION TALKS». Новая площадка объединила представителей Министерства энергетики, крупнейших нефтегазовых компаний и региональных СМИ для обсуждения стандартов открытого и оперативного взаимодействия с обществом.

Выбор Атырауской области в качестве места проведения форума закономерен: регион обеспечивает порядка 60% всей нефтедобычи Казахстана. Именно здесь особенно высок общественный запрос на прозрачность отрасли, экологическую безопасность и социальную ответственность крупных промышленных проектов.

В ходе обсуждений были представлены результаты социологического исследования «Репутация нефтегазовой отрасли в глазах населения», отражающие сложное восприятие данной сферы: большинство жителей признают её значимость для экономики и занятости, однако одновременно фиксируется высокий уровень экологических и социальных ожиданий, а также запрос на большую прозрачность и открытость компаний.

Асель Серикбаева, советник министра - официальный представитель Министерства энергетики РК

Участники форума отметили, что репутация нефтегазового сектора сегодня формируется не только через экономические показатели, но и через качество коммуникаций с обществом, прозрачность решений, экологическую ответственность и постоянный диалог с местными сообществами.

- В условиях повышенной чувствительности общества к событиям в нефтегазовой отрасли критически важно, чтобы государственные органы, недропользователи и пресс-службы работали как единая система. У нас должна быть единая позиция, единый информационный контур и максимально оперативное реагирование на любые инциденты. Скорость и точность коммуникации сегодня напрямую влияют на уровень доверия к отрасли, - отметила советник Министра энергетики РК Асель Серикпаева, обозначившая ключевые принципы новой коммуникационной архитектуры отрасли. В своём выступлении она подчеркнула необходимость согласованной и быстрой реакции всех участников информационного поля.

Отдельное внимание в рамках дискуссий было уделено развитию отраслевой журналистики в регионах, формированию сильного HR-бренда компаний, коммуникациям в период реализации крупных промышленных проектов, усилению роли социальных инициатив и локальных сообществ, а также вовлечению региональных PR-специалистов и медиа в работу со стейкхолдерами.

Генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Нурмухамед Картабаев отметил, что проведение форума в Атырау имеет особое значение для региона, где вопросы открытого диалога между обществом, бизнесом, государственными органами и медиа становятся всё более актуальными. По его словам, для ТШО выстраивание прозрачной и постоянной коммуникации с местными сообществами, журналистами и государственными структурами является одним из ключевых приоритетов, а сам форум способен стать площадкой для обмена опытом, укрепления профессиональных связей и развития коммуникационной культуры в нефтегазовых регионах страны.

Лаура Сулейменова, учредитель и руководитель PR агентства «Бизнес со смыслом».

Участники также подчеркнули важность понятной коммуникации с населением: сложные инженерные и производственные процессы необходимо объяснять простым языком, чтобы снижать уровень недоверия и предотвращать распространение недостоверной информации.

- Доверие в нефтегазовых регионах сегодня становится таким же стратегическим ресурсом, как нефть и газ. Его невозможно купить - его можно только выстроить через открытость, ответственность и постоянный диалог с обществом, - подчеркнула генеральный директор ТОО «Magunaly Business» Лаура Сулейменова.

В работе форума приняли участие заместитель акима Атырауской области, представители АО НК «КазМунайГаз», АО НК «QazaqGaz», ТОО «Тенгизшевройл», NCOC, а также журналисты региональных редакций.

Отдельно была отмечена роль региональных СМИ как ключевого инструмента противодействия дезинформации и формирования доверия между населением, государством и недропользователями.

На площадке также обсудили коммуникационное сопровождение «больших строек» - масштабных промышленных проектов, напрямую влияющих на экономику и социальную ситуацию в регионах, включая работу с ожиданиями местных сообществ и снижение репутационных рисков.

По мнению начальника отдела PR и маркетинга AVC Group Елены Ясиновой, PR сегодня является сквозной функции, пронизывающей все направления развития компании: от управления проектами до HR-стратегии. В инженерной отрасли PR выступает «мостом» между сложными техническими процессами и восприятием людей, превращая сухие цифры в живую историю достижений.

- Коммуникации не создают „красивую маску“, а служат зеркалом, которое делает видимой системную работу компании и трансформирует реальные успехи в чувство искренней гордости у каждого сотрудника - отметила она.

Организатором форума выступило агентство «Magunaly Business». Мероприятие прошло при поддержке Министерства энергетики РК, местных исполнительных органов и Совета по развитию стратегических партнерств «Petrocouncil». Генеральным партнером форума выступило ТОО «Тенгизшевройл». Официальным партнером - компания AVC Group. Первую региональную площадку по коммуникациям также поддержали нефтесервисные компании MER и TransCaspian Cargo, а также технический партнер AYACOM.

Практика прямого отраслевого диалога будет продолжена. Совместно с «Petrocouncil» уже началась подготовка следующего крупного медиафорума, который пройдет в Астане ко Дню работников нефтегазового комплекса.

Агентство стратегических коммуникаций «Magynaly Business» специализируется на реализации PR, репутационных и ивент-проектов в нефтегазовом и промышленном секторе.

Команда агентства объединяет специалистов с опытом работы в журналистике, стратегических коммуникациях, аналитике, проведении отраслевых исследований, организации форумов и взаимодействии с бизнесом, государственными органами, НПО и общественностью.

Агентство реализует проекты в сфере корпоративных коммуникаций, HR-брендинга, ESG- и репутационной повестки, а также является организатором форума ENERGY REGION TALKS, посвящённого вопросам коммуникаций и общественного диалога в энергетическом регионе.

