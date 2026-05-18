На скамье подсудимых бывший зять погибших Султан Сарсемалиев.

18 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырау начался громкий судебный процесс по делу об убийстве семьи Мухангалиевых. Жертвами преступления стали супруги и двое их детей. На скамье подсудимых бывший зять семьи Султан Сарсемалиев. Он обвиняется сразу по нескольким статья уголовного кодекса.

В здании суда собралось много людей, в том числе представители республиканских СМИ, родственники погибших и просто неравнодушные. На процессе присутствуют и журналисты «МГ».

Перед предварительным слушанием журналистам удалось поговорить с родственниками покойных. Сестра убитого главы семейства Асиля Мухангалиева перед началом заседания заявила, что родственники покойных ждут справедливый суд.

-В последний раз я видела брата в октябре прошлого года во время семейного мероприятия. Там была Мейрамгуль (позже она тоже была найдена убитой), но Акбаян младшая дочь семьи (супруга подсудимого) и Наурыза (убитый сын семьи) не было. Мы все долгое время ждали этот суд, переживали как всё пройдет. Подсудимый полностью признал вину, суду остается лишь вынести справедливое решение. Что касается Акбаян, то мы носим ей еду, но встретиться с ней не получилось. К её детям мы два раза ездили. Родственники Султана не приходили к нам, не просили прощения, - рассказала женщина.

К слову, у Султана и Акбаян пятеро детей. Они сейчас находятся под защитой государства.