В связи с капитальным ремонтом теплосетей в центре города временно изменится схема движения общественного транспорта.

Как сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 9:00 понедельника, 18 мая, до 18:00 четверга, 21 мая в Уральске будет полностью перекрыто движение для автотранспорта по улице Д.Нурпеисовой.

Из-за ремонтных работ автобусы №20 и №33 временно изменят свои привычные маршруты.

Как будут ездить автобусы:

Маршрут №33

В прямом направлении: ул. Айтиева → ул. Елизарова → ул. Ж. Досмухамедова → ул. Мухита → далее по обычному маршруту.

В обратном направлении: без изменений (по стандартной схеме).

Маршрут №20

В прямом направлении: ул. Айтиева → ул. Елизарова → ул. Ж. Досмухамедова → ул. Мухита → далее по обычному маршруту.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут, строго соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Временная схема движения также продублирована на карте на фото.