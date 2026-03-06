Развитие региональной экономики часто начинается с людей, готовых брать на себя ответственность за новые проекты, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. В Западно-Казахстанской области одним из таких предпринимателей является Роберт Мутигулович Ирменов директор строительной компании ТОО «Орал Полимер» и основатель нескольких производственных предприятий.

За годы работы под его руководством реализованы десятки строительных проектов, создано более трёхсот рабочих мест и запущены производственные линии, обеспечивающие регион строительными материалами и промышленной продукцией. При этом предприниматель уделяет большое внимание социальной ответственности бизнеса и поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Начало предпринимательской деятельности

Роберт Мутигулович Ирменов родился 9 октября 1970 года в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

В 2007 году он начал предпринимательскую деятельность, основав строительную компанию ТОО «Орал Полимер».

С первых лет работы компания сделала ставку на комплексный подход к строительству и развитие собственной производственной базы. Со временем предприятие заняло устойчивые позиции на региональном рынке, реализуя проекты жилой и производственной инфраструктуры.

Сегодня «Орал Полимер» является одним из заметных предприятий строительной отрасли Западно-Казахстанской области.

Строительство и промышленная база

Основное направление деятельности компании строительство жилых и производственных объектов.

Компания выполняет полный цикл строительно-монтажных работ от подготовки площадки и проектных решений до ввода объектов в эксплуатацию.

За годы работы под руководством Роберта Ирменова построено и введено в эксплуатацию более 45 объектов жилищного и производственного назначения. 

Особое внимание в компании уделяется развитию собственной производственной базы.

На промышленной территории площадью около 5 гектаров, расположенной в промышленной зоне Желаево, работают производственные линии, выпускающие строительные материалы и конструкции.

Для модернизации производства были закуплены технологические линии европейских производителей:

      бетонный завод из Чехии

      линия по производству плит перекрытия из Испании

      оборудование для железобетонных изделий из Украины

      линии по производству строительных блоков из России. 

На базе предприятия также работают цеха по производству пластиковых окон и дверей, а также изделий из древесины.

Развитие собственной производственной инфраструктуры позволяет компании снижать себестоимость строительства и поддерживать высокий уровень качества продукции.

Развитие промышленности и создание рабочих мест

Помимо строительного бизнеса Роберт Ирменов стал основателем ряда производственных предприятий в различных отраслях.

Среди них:

      ТОО «ОК Орал Кабель» - производство кабельно-проводниковой продукции

      ТОО «ПОШ РУНО» - переработка и производство кожевенной продукции

      ТОО «АS & AR» - производство и пошив обуви. 

Развитие этих предприятий способствует диверсификации региональной экономики и созданию рабочих мест.

Сегодня на предприятиях, основанных предпринимателем, работают более 300 сотрудников различных специальностей.

Поддержка молодых специалистов

Одним из направлений социальной ответственности бизнеса предприниматель считает поддержку образования.

Компания сотрудничает с Уральским политехническим колледжем. Между учебным заведением и ТОО «Орал Полимер» заключён договор о прохождении производственной практики.

Студенты 3–4 курсов проходят практику на предприятии под руководством наставников и получают реальный производственный опыт.

При этом их труд оплачивается наравне со специалистами предприятия, что даёт молодым специалистам возможность быстрее адаптироваться к будущей профессии. 

Благотворительность и помощь людям

Социальная ответственность бизнеса занимает важное место в деятельности предпринимателя.

Роберт Ирменов оказывает поддержку малообеспеченным семьям и детям-сиротам. Общий объём материальной помощи составил около 5 миллионов тенге. 

Одним из наиболее заметных примеров помощи стала ситуация после пожара в доме №35 по улице Победа в Уральске.

Когда жители остались без жилья, предприниматель принял решение за собственные средства построить для пострадавших новый четырёхквартирный дом. 

Также предприниматель организовал туристическую поездку в Казань для группы детей, обеспечив сопровождение и транспорт.

Признание и награды

За вклад в развитие строительной отрасли региона Роберт Мутигулович Ирменов неоднократно был отмечен государственными и отраслевыми наградами.

Среди них:

      медаль «Ерен еңбегі үшін» (2018 год)

      медаль «Почетный строитель» (2025 год)

      благодарственные письма и почётные грамоты. 

Бизнес как вклад в развитие города

Сегодня предприниматель продолжает развивать строительные и производственные проекты.

В планах запуск новых инициатив, расширение производственных мощностей и участие в социальных программах региона.

По словам Роберта Ирменова, бизнес должен не только приносить экономический результат, но и создавать ценность для общества.

Создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и поддержка людей это вклад, который делает город сильнее и формирует устойчивое будущее региона.

 

 