Роберт Ирменов: предприниматель, который строит не только здания, но и будущее региона

Развитие региональной экономики часто начинается с людей, готовых брать на себя ответственность за новые проекты, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. В Западно-Казахстанской области одним из таких предпринимателей является Роберт Мутигулович Ирменов — директор строительной компании ТОО «Орал Полимер» и основатель нескольких производственных предприятий.

За годы работы под его руководством реализованы десятки строительных проектов, создано более трёхсот рабочих мест и запущены производственные линии, обеспечивающие регион строительными материалами и промышленной продукцией. При этом предприниматель уделяет большое внимание социальной ответственности бизнеса и поддержке людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Начало предпринимательской деятельности

Роберт Мутигулович Ирменов родился 9 октября 1970 года в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

В 2007 году он начал предпринимательскую деятельность, основав строительную компанию ТОО «Орал Полимер».

С первых лет работы компания сделала ставку на комплексный подход к строительству и развитие собственной производственной базы. Со временем предприятие заняло устойчивые позиции на региональном рынке, реализуя проекты жилой и производственной инфраструктуры.

Сегодня «Орал Полимер» является одним из заметных предприятий строительной отрасли Западно-Казахстанской области.

Строительство и промышленная база

Основное направление деятельности компании — строительство жилых и производственных объектов.

Компания выполняет полный цикл строительно-монтажных работ — от подготовки площадки и проектных решений до ввода объектов в эксплуатацию.

За годы работы под руководством Роберта Ирменова построено и введено в эксплуатацию более 45 объектов жилищного и производственного назначения.

Особое внимание в компании уделяется развитию собственной производственной базы.

На промышленной территории площадью около 5 гектаров, расположенной в промышленной зоне Желаево, работают производственные линии, выпускающие строительные материалы и конструкции.

Для модернизации производства были закуплены технологические линии европейских производителей:

● бетонный завод из Чехии

● линия по производству плит перекрытия из Испании

● оборудование для железобетонных изделий из Украины

● линии по производству строительных блоков из России.

На базе предприятия также работают цеха по производству пластиковых окон и дверей, а также изделий из древесины.

Развитие собственной производственной инфраструктуры позволяет компании снижать себестоимость строительства и поддерживать высокий уровень качества продукции.

Развитие промышленности и создание рабочих мест

Помимо строительного бизнеса Роберт Ирменов стал основателем ряда производственных предприятий в различных отраслях.

Среди них:

● ТОО «ОК Орал Кабель» - производство кабельно-проводниковой продукции

● ТОО «ПОШ РУНО» - переработка и производство кожевенной продукции

● ТОО «АS & AR» - производство и пошив обуви.

Развитие этих предприятий способствует диверсификации региональной экономики и созданию рабочих мест.

Сегодня на предприятиях, основанных предпринимателем, работают более 300 сотрудников различных специальностей.

Поддержка молодых специалистов

Одним из направлений социальной ответственности бизнеса предприниматель считает поддержку образования.

Компания сотрудничает с Уральским политехническим колледжем. Между учебным заведением и ТОО «Орал Полимер» заключён договор о прохождении производственной практики.

Студенты 3–4 курсов проходят практику на предприятии под руководством наставников и получают реальный производственный опыт.

При этом их труд оплачивается наравне со специалистами предприятия, что даёт молодым специалистам возможность быстрее адаптироваться к будущей профессии.

Благотворительность и помощь людям

Социальная ответственность бизнеса занимает важное место в деятельности предпринимателя.

Роберт Ирменов оказывает поддержку малообеспеченным семьям и детям-сиротам. Общий объём материальной помощи составил около 5 миллионов тенге.

Одним из наиболее заметных примеров помощи стала ситуация после пожара в доме №35 по улице Победа в Уральске.

Когда жители остались без жилья, предприниматель принял решение за собственные средства построить для пострадавших новый четырёхквартирный дом.

Также предприниматель организовал туристическую поездку в Казань для группы детей, обеспечив сопровождение и транспорт.

Признание и награды

За вклад в развитие строительной отрасли региона Роберт Мутигулович Ирменов неоднократно был отмечен государственными и отраслевыми наградами.

Среди них:

● медаль «Ерен еңбегі үшін» (2018 год)

● медаль «Почетный строитель» (2025 год)

● благодарственные письма и почётные грамоты.

Бизнес как вклад в развитие города

Сегодня предприниматель продолжает развивать строительные и производственные проекты.

В планах — запуск новых инициатив, расширение производственных мощностей и участие в социальных программах региона.

По словам Роберта Ирменова, бизнес должен не только приносить экономический результат, но и создавать ценность для общества.

Создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и поддержка людей — это вклад, который делает город сильнее и формирует устойчивое будущее региона.