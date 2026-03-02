Xiaomi представила Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra: новые флагманы с камерами Leica

Компания Xiaomi анонсировала новое поколение флагманских смартфонов — Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Главный акцент сделан на мобильной фотографии: устройства получили камеры, разработанные совместно с Leica, мощные процессоры и аккумуляторы повышенной ёмкости. Вместе со смартфонами компания представила и новые устройства экосистемы AIoT, включая смарт-часы Xiaomi Watch 5.

Одним из ключевых событий презентации стало объявление о новом этапе сотрудничества Xiaomi и Leica. Партнёрство перешло к формату стратегического со-создания — теперь компании совместно работают на всех этапах разработки камер.

Дизайн и защита

Серия Xiaomi 17 получила минималистичный дизайн с тонкими рамками и почти безрамочным экраном. Корпус выполнен по технологии Golden Arc, которая обеспечивает удобный хват.

Xiaomi 17 Ultra стал самым тонким и лёгким смартфоном линейки Ultra — толщина составляет 8,29 мм, вес начинается от 218 граммов. Модель доступна в белом, чёрном и зелёном цветах. Смартфон защищён стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0, алюминиевой рамкой и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Более компактный Xiaomi 17 весит 191 грамм при толщине 8,06 мм. Смартфон доступен в цветах Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue и Black. Устройство также получило защиту IP68 и прочную алюминиевую рамку.

Камеры Leica

Главной особенностью новой серии стали камеры Leica с улучшенной оптикой и обработкой изображения.

Xiaomi 17 Ultra оснащён 1-дюймовым датчиком изображения основной камеры и телемодулем Leica на 200 мегапикселей с механическим зумом 75–100 мм. Смартфон поддерживает съёмку видео до 4K 120 кадров в секунду с Dolby Vision и профессиональными цветовыми профилями.

Xiaomi 17 позиционируется как компактный флагман для мобильной съёмки. Смартфон получил сенсор Light Fusion 950, телекамеру с оптическим зумом до 5× и макросъёмкой с расстояния 10 сантиметров. Фронтальная камера — 50 мегапикселей. Поддерживается запись видео в 4K.

Для Xiaomi 17 Ultra предусмотрен специальный набор Photography Kit Pro. Он включает накладку в стиле Leica, дополнительный аккумулятор и отдельную кнопку спуска затвора.

Производительность и батарея

Оба смартфона работают на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и поддерживают быструю зарядку до 100 Вт.

Xiaomi 17 Ultra получил аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной — 50 Вт.

Xiaomi 17 оснащён батареей на 6330 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт.

Экран

Смартфоны получили OLED-дисплеи с пиковой яркостью до 3500 нит и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экраны автоматически регулируют яркость и частоту обновления для экономии энергии и комфорта глаз.

Цена и доступность

Xiaomi 17 доступен в версиях с памятью 256 и 512 ГБ по цене от 469 990 тенге. Розовая версия продаётся только в офлайн-магазинах Xiaomi в Aport Mall East и Dostyk Plaza.

Xiaomi 17 Ultra доступен в версиях 512 ГБ и 1 ТБ по цене от 719 990 тенге. Версия на 1 ТБ продаётся только в фирменных магазинах Xiaomi.

Набор Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro стоит 69 990 тенге.

Акции для покупателей

С 28 февраля по 29 марта покупатели Xiaomi 17 Ultra получат в подарок Photography Kit Pro. При покупке Xiaomi 17 подарком станет полуавтоматическая кофемашина Xiaomi.

Также покупателям предлагают:

расширенную гарантию на 24 месяца

один проход в VIP-зал аэропорта DragonPass

одну бесплатную замену экрана в течение шести месяцев

Верификация смартфонов

Компания Xiaomi напомнила о новых правилах регистрации мобильных устройств, которые вступают в силу 24 марта.

Согласно требованиям, все смартфоны, ввезённые в Казахстан, должны пройти верификацию. После проверки устройства попадают в один из списков: