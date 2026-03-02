Общая статистическая стоимость ввезенных авто составила 93,5 млн долларов США.

В Мангистауской области в 2025 году таможенное оформление прошли 10 430 легковых автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов региона.

По данным ведомства, машины были оформлены по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления». Общая статистическая стоимость ввезенных авто составила 93,5 млн долларов США.

Основной поток автомобилей пришёлся на две страны — Грузию (7 842 авто) и Объединённые Арабские Эмираты (2 403 машины).

В департаменте напомнили, что при растаможке указывается стоимость транспортного средства. Актуальная ценовая информация размещена на сайте Комитета государственных доходов и носит рекомендательный характер.

Если заявленная цена существенно отличается от ориентировочных данных, импортеру необходимо предоставить подтверждающие документы. В их числе — прайс-листы производителя или дилера, коммерческие предложения, сведения о скидках и справка от продавца с указанием их размера.

Отмечается, что документы следует прикладывать одновременно с подачей декларации. Это позволит сократить сроки таможенного оформления.

В ведомстве также подчеркнули, что таможенная очистка в Казахстане проводится в электронном формате через информационную систему органов госдоходов. Участники внешнеэкономической деятельности могут самостоятельно подать декларацию, подписав её электронной цифровой подписью.

Импортер при декларировании обязан определить таможенную стоимость автомобиля исходя из фактических затрат на его приобретение и доставку в Казахстан, включая транспортировку и страхование.

Для подтверждения стоимости могут использоваться экспортная декларация страны отправления, инвойс, договор купли-продажи, банковские документы, аукционный лист и другие подтверждающие бумаги.