В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке введены временные ограничения на международные почтовые отправления. Об этом сообщили в АО «Казпочта».

Как уточняется, почтовые операторы Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Израиля уведомили о временной приостановке приема и обработки всех международных авиапочтовых отправлений.

– Временно приостановлен прием всех видов почтовых отправлений, адресованных в указанные страны до особого распоряжения, – говорится в сообщении.

В «Казпочте» отметили, что о возобновлении приема посылок будет сообщено дополнительно.