В Западно-Казахстанской области в 2025 году значительно сократилось число несчастных случаев на производстве. Об этом сообщил руководитель департамента инспекции труда и социальной защиты населения ЗКО Асылулан Досжанов. По его словам, ведомство ведёт системную работу по улучшению условий и безопасности труда на предприятиях региона.

Так, международные и национальные стандарты безопасности труда внедрили 183 предприятия области. Ещё шесть предприятий прошли аттестацию производственных объектов по условиям труда. Проверку знаний по вопросам охраны труда прошли более трёх тысяч руководителей и специалистов.

Кроме того, на предприятиях региона работают 488 производственных советов, а 102 организации зарегистрировались в международной программе по снижению производственного травматизма Vision Zero. Ещё 11 предприятий внедрили проект «Народный контроль». В рамках акции «Безопасный труд» специалисты посетили 29 промышленных и строительных организаций.

В результате профилактических мер уровень производственного травматизма заметно снизился. В 2025 году на предприятиях области произошло 29 несчастных случаев — это на 48% меньше, чем в 2024 году (тогда было зафиксировано 56 фактов). Число пострадавших сократилось с 68 до 37 человек.

Из общего числа пострадавших 25 человек получили тяжёлые травмы, ещё 10 — пострадали при групповых несчастных случаях. Два инцидента закончились гибелью работников (в 2024 году погибших было шесть).

Как отметил Асылулан Досжанов, оба смертельных случая произошли из-за падения с высоты:

В первом случае работник государственного предприятия упал со строительных лесов во время побелки стены. Комиссия установила 100-процентную вину работодателя.

Во втором случае машинист автокрана поскользнулся на рабочей площадке и упал с высоты около трёх метров. В данном инциденте вина работодателя составила 40%, а самого работника — 60%.

В инспекции труда подчеркнули, что работа по снижению производственного травматизма в регионе будет продолжена.