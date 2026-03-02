Гражданский иск на сумму 588 млн тенге удовлетворён судом.

В Астане вынесли приговор директору и главному бухгалтеру одной из школ по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда.

Как уточнили в межрайонном суде по уголовным делам Астаны, с октября 2015 года по август 2024 года руководитель учреждения и бухгалтер, используя служебное положение, присвоили и растратили около 29 млн тенге. В частности, они табелировали шестерых уборщиц, которые фактически не работали в школе.

– Кроме того, директор С. в период с 2015 по 2024 годы незаконно и единолично, определяя круг лиц, издавала приказы о предоставлении скидок на оплату образовательных услуг 501 обучающемуся на общую сумму 183 млн тенге. При этом, согласно уставу школы, предоставление подобных скидок не предусматривалось, поскольку обучение осуществлялось на платной основе. Тем самым С. использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло существенный вред правам и законным интересам школы, – отметили в суде.

Также установлено, что с января 2018 года по май 2024 года при школе были организованы так называемые «0» классы, где принимались наличные деньги от родителей без применения контрольно-кассовой техники. Средства на счёт учреждения не поступали и в бухгалтерском учёте не отражались. По версии следствия, таким образом было похищено 305 млн тенге.

Кроме того, в 2021–2024 годах директор присвоила 25 млн тенге, полученные за услуги летнего лагеря, которые не были отражены в учёте КГУ. Также с 2017 по 2024 годы она, искусственно завышая зарплаты иностранных преподавателей, через посредников похитила ещё 75 млн тенге.

– Бухгалтер А. в период с 2017 по 2024 годы, завладев преступным путем бюджетными средствами, легализовала их путем перечисления около 176 млн тенге на свой депозитный счет, получив начисленное вознаграждение в размере 9 млн тенге, – добавили в суде.

Прокурор просил назначить обвиняемым по 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать должности. Подсудимые вину не признали, защита настаивала на оправдании.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: пенсионный возраст директора (65 лет) и наличие у бухгалтера троих малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

– Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, ущерб в особо крупном размере, который не возмещен, длительность совершения преступления с 2015 по 2024 года, суд назначил подсудимой директору С. наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде двухэтажного жилого дома, парковочного места, ювелирных изделий. Бухгалтеру А. назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества в виде автомашины, парковочного места, ювелирных изделий, ввиду наличия троих малолетних детей с отсрочкой наказания в виде лишения свободы на 1 год, – сообщили в суде.

Гражданский иск удовлетворён на сумму 588 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.