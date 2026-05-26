Следователи в Алматы раскрыли масштабную преступную сеть, помогавшую фирмам незаконно выигрывать тендеры. По информации Агентства по финансовому мониторингу, организаторы схемы за деньги прописывали застройщикам фиктивный трудовой стаж. В результате 56 недобросовестных компаний получили необоснованное преимущество в конкурсах, потеснив честный бизнес.

В центре расследования оказался руководитель ТОО "КазСтройОпыт LTD", который под вывеской консалтинга поставил на поток фальсификацию опыта. Злоумышленники вносили в систему "Электронный депозитарий" поддельные акты выполненных работ и фиктивные документы о сдаче объектов. Услуги открыто рекламировали в соцсетях, а клиенты платили миллионы за то, чтобы автоматическая система госзакупок начисляла им баллы за несуществующий стаж.

- В состав группы входило 11 лиц. Также установили посредников, через которых передавали незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовали подконтрольные юридические лица, через которые осуществляли аккумулирование и обналичивание денег. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге, – рассказали в АФМ.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело против 11 участников ОПГ направлено в суд. Списки всех 56 компаний-клиентов переданы профильным ведомствам для проведения тотальных проверок, по итогам которых их могут навсегда внести в реестр недобросовестных участников госзакупок.