В Западно-Казахстанской области запустили проект CEREBRA.AI. Специальная программа на базе искусственного интеллекта помогает врачам максимально быстро и точно диагностировать инсульт на ранней стадии.

Главная задача инновационного проекта - выиграть драгоценное время. ИИ помогает медикам оперативно принимать клинические решения, что позволяет вовремя начать лечение, спасти жизнь пациенту и снизить риск получения инвалидности.

О том, как новшество внедряется в регионе, рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев. По его словам, на сегодняшний день цифровую систему поэтапно запускают в ключевых нейроинсультных центрах Приуралья.

Внедрение идёт на базе трёх медучреждений:

Многопрофильной городской больницы Уральска;

Акжаикской районной больницы;

Бурлинской районной больницы.

- В этом году проект финансируется полностью за счёт привлечённых инвесторов. Однако это временное решение для успешного старта - уже с 2027 года мы планируем перевести систему CEREBRA.AI на полноценное обеспечение из средств местного бюджета, - отметил Мадияр Утешев.

Глава облздрава подчеркнул, что автоматизированная диагностика станет важным шагом в цифровой трансформации региональной медицины и поможет существенно снизить показатели смертности от острых нарушений мозгового кровообращения в области.