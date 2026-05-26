Патрульные полицейские спасли ситуацию, когда на трассе сломалась машина скорой помощи с больными детьми.

Инцидент произошёл около половины десятого вечера на 9-м километре автодороги Атырау - Уральск. Реанимобиль вёз близнецов, нуждавшихся в срочной госпитализации, из села Сарайшык в областную детскую больницу, но в самый критический момент заглох из-за технической неисправности.

- Медики не растерялись и обратились за помощью к патрулю. Капитаны полиции Сагынтай Мырзашев и Нурлыбек Багытжанов среагировали мгновенно: пересадили малышей, их маму и медработника в патрульную машину. Включили мигалки и сирены, чтобы максимально быстро преодолеть дорогу. Доставили маленьких пациентов в приемный покой, - рассказали в департаменте полиции.

Сейчас малыши находятся под надёжным наблюдением врачей. Благодаря слаженным действиям стражей порядка детям вовремя оказали помощь.