В городском акимате автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут.

По информации пресс-службы акимата Уральска, 27 мая в городе будет временно ограничено движение автотранспорта. Это связано с проведением праздничной молитвы в честь Курбан айт.

Дороги закроют ранним утром - с 05:30 до 07:00.

Какие участки будут недоступны для проезда:

проспект Абая - в границах от улицы Айтиева до улицы Мухита;

улица Ж. Досмухамедова - в границах от улицы Курмангазы до улицы Х. Чурина.

- Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, - обратились к горожанам в ведомстве.

Напомним, 27, 28 и 29 мая мусульмане отмечают Курбан айт - один из самых значимых праздников в исламе. Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку.

Ранее Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился в казахстанцам. Он призвал граждан провести праздник Айт в национальном стиле и активно участвовать в благих начинаниях.