В дни священного праздника Курбан айт во всех регионах Казахстана пройдут масштабные культурные и благотворительные мероприятия. Встретить этот день в соответствии с народными традициями жителей республики призвал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, сообщает ДУМК.
Главной темой празднований в этом году станет общая концепция "Курбан айт - великий праздник". На территориях областных, городских и районных мечетей по всей стране развернут этноаулы с юртами. Для прихожан и гостей организуют культурно-духовные вечера, а также соревнования по национальным видам спорта.
Председатель ДУМК напомнил, что курс на популяризацию традиций был задан ещё в начале года в его программном докладе для духовенства. Тогда глава управления поручил выводить празднование Ораза айта и Курбан айта на общереспубликанский уровень.
Как отмечают в духовенстве, важной частью праздничной атмосферы должен стать внешний вид казахстанцев. Верховный муфтий обратился к соотечественникам с призывом уйти от привычного повседневного стиля в одежде.
- Призываю всю общину нашей страны нарядиться в национальную одежду, провести праздник Айт в национальном стиле и активно участвовать в благих начинаниях, - заявил Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции в столице.