Духовное управление мусульман Казахстана готовит масштабную программу к священному празднику. Жителей страны призвали поддержать традиции и встретить Айт в казахских костюмах.

В дни священного праздника Курбан айт во всех регионах Казахстана пройдут масштабные культурные и благотворительные мероприятия. Встретить этот день в соответствии с народными традициями жителей республики призвал Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, сообщает ДУМК.

Главной темой празднований в этом году станет общая концепция "Курбан айт - великий праздник". На территориях областных, городских и районных мечетей по всей стране развернут этноаулы с юртами. Для прихожан и гостей организуют культурно-духовные вечера, а также соревнования по национальным видам спорта.

Председатель ДУМК напомнил, что курс на популяризацию традиций был задан ещё в начале года в его программном докладе для духовенства. Тогда глава управления поручил выводить празднование Ораза айта и Курбан айта на общереспубликанский уровень.

Как отмечают в духовенстве, важной частью праздничной атмосферы должен стать внешний вид казахстанцев. Верховный муфтий обратился к соотечественникам с призывом уйти от привычного повседневного стиля в одежде.