Пляж в городском парке культуры и отдыха обнесли забором.

Уральцев возмутило закрытие пляжа на территории городского парка.

-У нас вместо решения проблем, просто всё закрывают. Детям и так некуда ходить. Мы живем в треугольнике трех рек, а купаться негде. Почему так? Почему вместо того, чтобы облагородить пляж, сделать его безопаснее, закрепить спасателей, власти просто решили его закрыть? Где нам купаться? Ехать за город? На частные пляжи идти? - говорит жительница Уральска Акерке.

Между тем, в городском акимате сообщили, что этот участок закрывают по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Место опасное и не приспособлено для купания, но горожане всё равно приходят сюда каждое лето. Из-за этого здесь уже не раз тонули люди. Чтобы защитить жителей, дикий пляж решили обнести забором.

При этом в акимате отметили, что совсем рядом работает обустроенный частный пляж. Там созданы все условия для комфортного отдыха и строго соблюдаются меры безопасности.

Напомним, что ранее редакция "МГ" делала большой материал-гид по пляжам Уральска. В этом материале мы объясняем, чем отличаются платные и бесплатные пляжи и какие правила действуют на водоёмах.