В Казахстане подвели итоги первых дней главного экзамена страны: больше половины участников набрали пороговый балл, а десятки нарушителей лишились результатов из-за шпаргалок и гаджетов.

В Казахстане завершилась первая неделя основного этапа Единого национального тестирования (ЕНТ). Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, абитуриенты успели сдать экзамен уже более 41 тысячи раз. Преодолеть пороговый балл смогли 57% участников, а средний результат составил 58 баллов. Максимальный показатель первой недели - 138 баллов.

Большинство одиннадцатиклассников (67%) сдавали тестирование на казахском языке, 33% выбрали русский, а 103 человека проходили проверку на английском. Также в ЕНТ приняли участие 134 выпускника с особыми образовательными потребностями.

- За первую неделю проведения ЕНТ выявлено 86 нарушений правил. 46 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Ещё 40 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют, - рассказали в ведомстве.

Для несогласных с баллами действует стандартный механизм защиты. Подать апелляцию по содержанию заданий можно строго в течение 30 минут после экзамена, а по техническим причинам - прямо во время тестирования. При этом расслабляться выпускникам не стоит даже после выхода из аудитории.

- После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы, - напомнили абитуриентам.

Основной этап ЕНТ-2026 продлится до 10 июля. Всего заявки на участие подали около 240 тысяч человек. С учетом двух доступных попыток система зарегистрировала более 446 тысяч заявлений.