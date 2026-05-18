В Балхашском районе Алматинской области расследуют обстоятельства трагического ДТП, унесшего жизнь 38-летней женщины. Как сообщает Tengrinews.kz, по неофициальным данным из соцсетей и средств массовой информации, за рулём автомобиля находился действующий сотрудник правоохранительных органов - супруг погибшей.

Инцидент произошёл в субботу, 16 мая, на автомобильной трассе Капшагай - Баканас. Источники в медиа утверждают, что наезд был совершен на служебной машине, а главным фигурантом дела выступает заместитель руководителя Балхашского районного отдела полиции. От полученных тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте аварии еще до приезда медиков.

В областном департаменте полиции факт гибели женщины официально подтвердили и сообщили о немедленном начале досудебного расследования.

По информации правоохранительного ведомства, предполагаемый виновник аварии уже задержан. Им оказался 37-летний мужчина, которого решением суда оперативно водворили в ИВС. Сейчас следователи проводят необходимые экспертизы, чтобы восстановить полную картину случившегося.

В пресс-службе регионального ДП подчеркнули, что ход дела находится на особом контроле у высшего руководства ведомства. При этом силовики предпочли не подтверждать, но и напрямую не опровергать информацию о том, что задержанный является их высокопоставленным коллегой, сославшись на тайну следствия и статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.