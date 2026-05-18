Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокурорами завершили расследование дела в отношении преступной группы, которая помогала автовладельцам уходить от уплаты госсборов при регистрации транспорта, сообщили в ведомстве. Организаторы криминального бизнеса поставили на поток незаконное оформление массивных грузовиков в трёх западных регионах страны.

- По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В её состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус, - сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Поток клиентов подозреваемые обеспечивали через объявления в мессенджерах и на популярных интернет-площадках. Автовладельцам, желающим сэкономить, предлагали быстро и без лишних трат оформить большегрузы.

Когда клиент соглашался на сделку, один из подозреваемых задействовал свои связи в правоохранительных органах. Напарник в погонах искал в базах данных информацию о машинах с аналогичными техническими параметрами, которые ранее уже были официально сняты с учета в Казахстане.

- В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев, - отметили в ведомстве.

Ущерб, нанесённый государственному бюджету из-за недополученных пошлин и сборов, превысил 705 миллионов тенге. Чтобы полностью компенсировать эти потери, по решению суда был наложен арест на личные активы и имущество фигурантов - его общая стоимость оценивается в 2,4 миллиарда тенге.

Материалы уголовного дела со всей доказательной базой уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Пять ключевых подозреваемых сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе, ещё троих отправили под домашний арест.