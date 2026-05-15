Племянник Назарбаева в третий раз пытается признать себя банкротом с долгами более 63 млрд тенге

Нурбол Назарбаев, сын покойного Болата Назарбаева, вновь обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом. По данным на начало весны 2026 года, его задолженность перед государством превышает 63,7 миллиарда тенге передает МойГород со ссылкой на UlysMedia.kz.

Основная часть долга — 61,8 млрд тенге, из которых около 55 млрд должны поступить в Специальный государственный фонд. Кроме того, ему начислено порядка 1,6 млрд тенге государственной пошлины. Ранее его попытки добиться статуса банкрота осенью 2025 года не увенчались успехом — заявления либо оставляли без рассмотрения, либо отклоняли. Лишь 17 февраля 2026 года дело было принято к производству.

Параллельно государство уже взыскало с Назарбаева значительную часть активов. По данным Генеральной прокуратуры, в доход государства обращены активы на сумму около 57 млрд тенге, а также наложены штраф и пеня. Кроме того, у него заблокированы счета, ограничен выезд за границу и запрещено распоряжаться доходами ряда компаний.

Несмотря на это, ранее состояние Нурбола Назарбаева оценивалось в десятки миллионов долларов. По данным Forbes Kazakhstan, в 2025 году его капитал достигал около 179 млн долларов.

Имя Назарбаева также фигурировало в ряде громких споров. Предприниматели заявляли о давлении, рейдерстве и имущественных конфликтах, включая споры вокруг бизнеса и недвижимости. Некоторые из этих дел возобновлялись после вмешательства прокуратуры.

Дополнительным фактором остаются споры о наследстве после смерти Болата Назарбаева в 2023 году. Несмотря на то, что основным наследником был указан Нурбол, на активы претендуют и другие родственники.

Если суд удовлетворит заявление о банкротстве, имущество Назарбаева может быть реализовано для погашения долгов. Однако обязательства перед государством и возможные выплаты по другим делам списанию не подлежат.