Дочь казахстанского бизнесмена Мухтара Джакишева Алтынай Джакишева вышла замуж — об этом стало известно из социальных сетей.

Алтынай Джакишева родилась в 1999 году. Она занимается модельной карьерой, живёт и работает в Лондоне.

Мухтар Джакишев — известный казахстанский предприниматель и бывший руководитель национальной атомной компании «Казатомпром». Он родился 28 июня 1963 года в Алматы, окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «инженер-физик», а затем продолжил обучение в аспирантуре МИФИ.

В разные годы Джакишев занимал руководящие позиции в ряде компаний, включая Butya, «Зангар» и «Алаутрансгаз», а также работал вице-министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

С 1998 года он был связан с системой «Казатомпрома», а с 2002 по 2009 год возглавлял национальную атомную компанию. Этот период считается временем активного развития урановой отрасли страны.

В 2009 году Мухтар Джакишев был задержан, а позже осуждён на 14 лет лишения свободы по ряду уголовных обвинений. Его дело получило широкий общественный резонанс.

В марте 2020 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, проведя в заключении почти 11 лет.

У Мухтара Джакишева большая семья: среди его детей Айгерим, Айсулу, Алтынай, Айдай и Айторе. В 2023 году в семье родилась ещё одна дочь.