Как изменились цены в Казахстане за июль?

По итогам июля 2026 года рост цен за месяц составил 0,6% (в июне было 0,8%). В годовом выражении инфляция зафиксирована на уровне 10,2%, сообщает Бюро национальной статистики. Главная приятная новость лета - сезонное удешевление овощей и фруктов.

Что подешевело за месяц?

Овощи и фрукты: огурцы упали в цене сразу на 22,6%, помидоры - на 17,7%, морковь - на 5,3%. Также стали доступнее бананы (-4%), яблоки (-2,7%), апельсины (-2,3%), лимоны и картофель (по -1,6%).

Другие продукты: яйца подешевели на 1,4%, а перловая крупа - на 1,3%.

Непродовольственные товары: заметно снизились цены на подержанные легковые автомобили (-3,8%), электромясорубки (-2,2%), хозяйственное мыло (-1,5%), а также смартфоны и очки (по -1,3%).

Как изменились цены за год?

Если сравнивать с июлем 2025 года, годовая инфляция распределилась следующим образом:

Непродовольственные товары подорожали на 11,7%.

Продовольственные товары выросли в цене на 10,1%.

Платные услуги прибавили 9,2%.

При этом за год тоже есть немало позиций, которые упали в цене. Например, отечественные новые автомобили подешевели на 16,2%, кондиционеры - на 10,8%, а медицинские термометры - на 7,5%. Из овощей за год сильнее всего скинули в цене огурцы (-31,6%), помидоры (-26,5%) и лук (-10,9%).

Индекс потребительских цен в стране рассчитывают ежемесячно, отслеживая динамику по 537 позициям товаров и услуг. С начала 2026 года структура потребительской корзины выглядит так: 41,1% составляют продукты, 28,4% - непродовольственные товары и 30,5% - платные услуги.